Дочь главы Чечни Айшат Кадырова решила уйти с поста заместителя председателя правительства республики. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram*.

По словам девушки, эта должность больше подходит для «сильного мужчины».

«После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской Республики. Эта работа была важным опытом для меня, направление соцблока играет большую роль в развитии республики», — поделилась Кадырова.

Она уточнила, что планирует «трудиться на благо <…> республики», занимаясь бизнесом. Айшат Кадырова считает, что через эту деятельность принесет Чечне «больше пользы, чем занимаясь политикой».

Девушка добавила, что возвращается в дом исламской моды Firdaws. «Буду радовать всех женщин. <…> Надеюсь, и дальше приносить пользу своей родной Чечне и людям, которые здесь живут», — добавила она.

Айшат Кадыровой 26 лет. В 2016 году она стала директором Firdaws, а в 2020-м была назначена на должность первого замминистра культуры Чечни. Спустя год она заняла пост министра культуры Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров отмечал, что девушка «внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы».

В октябре 2023 года Айшат Кадырова была назначена на пост вице-премьера республики по социальному блоку. Незадолго до этого президент России Владимир Путин наградил ее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Согласно указу, Кадырова была награждена за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Помимо этого, у девушки есть медали «За заслуги перед Чеченской республикой» и «За защиту прав человека».

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