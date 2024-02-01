Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что поддержал предложение назначить его дочь Хадижат Кадырову на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. По словам главы региона, инициатива прозвучала от руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова.

Хадижат родилась 17 января 2000 года, она вторая по старшинству среди дочерей Кадырова. С 2020 года она руководила Департаментом дошкольного образования мэрии Грозного.

«Галас Султанович отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента [дошкольного образования мэрии Грозного], а также в работе с общественными организациями. Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности дочь Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы.

С назначением на новую должность Хадижат Кадырову поздравил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. На своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что дочь руководителя республики “отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач.

«Она вносит достойный вклад в реализацию созидательного курса нашего Первого Президента, показывая высокие результаты на любом вверенном ей участке! Уверен, что и на новой должности, благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, Хадижат Кадырова сможет эффективно трудиться на благо нашего народа и республики! Желаю ей успехов и удачи на ответственном посту!» — написал Даудов.

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев присоединился к поздравлениям, отметив, что Хадижат Кадырова «за короткий срок внесла ощутимый вклад в развитие дошкольного образования региона и подняла его на высокий уровень». «Благодаря своему исключительно ответственному подходу к профессиональным обязанностям она всегда доводит начатое дело до блестящего завершения», — добавил он.

В октябре 2023 года Рамзан Кадыров сообщил о назначении его старшей дочери Айшат, которой на тот момент было 24 года, на пост вице-премьера республики по социальному блоку. Глава региона отметил, что с соответствующим предложением выступил председатель регионального правительства Муслим Хучиев.

По словам главы республики, Айшат «внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы».

До этого старшая дочь Кадырова занимала должность министра культуры Чечни, а ранее была первым заместителем главы ведомства.

В том же месяце Айшат Кадыровой присвоили звание «Народный артист Чечни», а также передали медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, которой ее наградил президент России Владимир Путин в начале сентября. Согласно указу, дочь главы республики награждена за заслуги в «развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».