Дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в интервью RTVI заявила, что выступает против сравнений ее отца и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. По ее словам, последний проявил «двойное мужество», возглавив партию после смерти Жириновского в сложный для страны период.

«Нельзя сравнивать Леонида Эдуардовича и Владимира Вольфовича. В принципе, никого ни с кем нельзя сравнивать, потому что человека можно сравнивать только с самим собой, каким он был, каким он стал. У каждого есть свои достоинства, свои очень мощные, сильные, положительные стороны и свои недостатки», — сказала Боцан-Харченко.

По ее мнению, Слуцкий после смерти Жириновского «столкнулся с очень тяжелой задачей», потому что 2022 год был «тяжелым не только для партии, но и для всей страны».

«Это было мужество вдвойне, потому что нужно было встать у штурвала партии не только после крайне неожиданного ухода основателя, но еще и в такой судьбоносный и трудный год для всей. И в этом плане он, наверное, в какой-то степени повторил путь моего отца, потому что я считаю, что мой отец тоже проявил двойное мужество. Он не просто создал новую политическую партию в советской России при монополии коммунизма, но создал ее во вражеских условиях», — сказала собеседница RTVI.

Боцан-Харченко выразила мнение, что Слуцкий предпринимает все усилия для того, чтобы «партия шла именно тем курсом, который задал Жириновский и в том направлении, в котором Жириновский хотел, чтобы она шла».

«В нынешних условиях все очень трудно, и мы не знаем, каким образом бы сам Жириновский поступил в той или иной ситуации, если бы он продолжал дальше жить, работать, действовать. Поэтому я не считаю правильным такие сравнения: Слуцкий — это Слуцкий, Жириновский — это Жириновский», — отметила она.

41-летняя Анастасия Боцан-Харченко (при рождении Петрова) — внебрачная дочь Жириновского от Татьяны Тезиковой. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на замруководителя парламентской фракции ЛДПР Станислава Наумова сообщил, что она станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал RTVI, что кандидатуру Боцан-Харченко, «конечно, надо рассматривать» для участия в выборах в Госдуму. Он отметил, что дочь Жириновского «очень образованная, идейная, хорошо выступает и активно занимается работой в партии». Нилов также высказался за то, чтобы на ближайшем съезде 13 декабря выдвинуть Боцан-Харченко в высший совет ЛДПР.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В мае 2022 года на съезде ЛДПР Леонид Слуцкий был избран председателем партии и возглавил парламентскую фракцию.