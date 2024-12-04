Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя парламентской фракции ЛДПР Станислава Наумова.

Он отметил, что партия уже начала подготовку к выборам, и дочь Жириновского, «безусловно, ключевая часть проекта». По словам Наумова, Боцан-Харченко вовлек в партийную работу нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Дочь Жириновского может оказаться в верхней части предвыборного партийного списка и даже на втором месте ― после Слуцкого, говорят источники «Ъ».

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сообщил RTVI, что кандидатуру Боцан-Харченко, «конечно, надо рассматривать» для участия в выборах в Госдуму. Он отметил, что дочь Жириновского «очень образованная, идейная, хорошо выступает и активно занимается работой в партии».

Нилов также высказался за то, чтобы на ближайшем съезде 13 декабря выдвинуть Боцан-Харченко в высший совет ЛДПР.

«У нас в прошлом году был сформирован Высший совет, по уставу должно быть 25 членов Высшего совета, а избрано только 24. Вот на эту вакансию нужно доизбрать ее. <…> На 35-летие партии это будет символично», — сказал Нилов.

Анастасия Боцан-Харченко в разговоре с RTVI отказалась от комментариев. Замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила корреспонденту RTVI, что Боцан-Харченко «действительно активно работает, участвует в жизни партии по направлению сохранения наследия» Владимира Жириновского. Дочь политика управляет его фондом, участвует в подготовке мероприятий к 35-летию ЛДПР и 80-летию со дня рождения Жириновского.

«Анастасия член команды. Что касается выдвижений, этот вопрос пока не обсуждается», — сказала Кавшар.

Что известно о дочери Жириновского

41-летняя Анастасия Боцан-Харченко (при рождении Петрова) — внебрачная дочь Жириновского от Татьяны Тезиковой. После смерти отца Боцан-Харченко рассказала в интервью телеведущему Андрею Малахову, что ее родители случайно познакомились на Арбате в 1979 году. Жириновский был вписан отцом в свидетельство о рождении дочери и с первых лет принимал участие в ее жизни.

По словам Боцан-Харченко, она могла обратиться к отцу в любой момент, если он не был занят, «за любым советом, с любой просьбой, абсолютно по любому вопросу». На публике она обращалась к нему по имени-отчеству. Жириновский брал дочь в заграничные поездки, присутствовал на ее свадьбе и встречал из роддома. Карантин по коронавирусу отец и дочь провели вместе на даче, рассказывала Боцан-Харченко.

Анастасия замужем за бывшим вице-губернатором Владимирской области Аркадием Боцан-Харченко ― сыном посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко. У пары двое детей.

Дочь Жириновского впервые появилась на публике на похоронах основателя ЛДПР в апреле 2022 года. До этого она вела непубличный образ жизни и занималась наукой. На похоронах Боцан-Харченко вспомнила фразу Жириновского из интервью журналисту Владимиру Познеру: «Познер на передаче спросил у папы: “Что бы он спросил у бога после смерти?” Папа ответил: “Отправьте меня назад помогать людям дальше”».

После смерти отца Боцан-Харченко возглавила благотворительный фонд Жириновского и группу по сохранению его наследия в центральном аппарате ЛДПР. Она также вошла в оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Жириновского. Торжества пройдут в 2026 году по указу президента России Владимира Путина.

В интервью «Комсомольской правде» Боцан-Харченко заявила, что намерена «приложить максимум усилий для того, чтобы больше знали о реальном вкладе Жириновского в общественно-политическое развитие России, а также оберегать образ папы от любых оскорбительных действий».

Она отметила, что Жириновский ― первый постсоветский государственный деятель, в честь которого будет проводиться празднование на государственном уровне и во всероссийском масштабе.

У Жириновского также остались двое сыновей — Игорь Лебедев от брака с Галиной Лебедевой и Олег Эйдельштейн (такая фамилия была у отца Жириновского) от связи с Жанной Газдаровой. Сам Жириновский публично рассказал о наличии у него внебрачных детей в 2000 году.

Лебедев несколько лет возглавлял фракцию ЛДПР в Госдуме и занимал пост вице-спикера парламента в двух созывах. В 2021 году объявил, что намерен приостановить свое участие в политической жизни. Источники РБК утверждали, что это решение было вызвано затяжным конфликтом Лебедева с Жириновским. По их словам, разногласия касались «как финансовых вопросов, так и развития партии, назначения людей на партийные и думские посты».

Сам Лебедев заявил, что конфликта с отцом у него «не было и быть не могло». По словам экс-депутата, он решил попробовать себя в другом деле, и это было «общее согласованное решение». Лебедев также не подтвердил информацию СМИ и телеграм-каналов о том, что он якобы получил испанский паспорт на имя Давида Александровича Гарсия.

Олега Эйдельштейна Жириновский публично представил как своего сына в 2017 году незадолго до выборов в парламент Северной Осетии. В июне 2024 года Эйдельштейн добился через суд, чтобы его признали сыном основателя ЛДПР.