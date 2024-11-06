Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского (1946-2022 годы). В 2026 году ему исполнилось бы 80 лет.

«Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия В. В. Жириновского», — сказано в документе.

Глава государства постановил учредить для этого организационный комитет, главой которого назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. В комитет вошли в общей сложности 35 человек, среди них гендиректор агентства ТАСС Андрей Кондрашов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и несколько министров.

Нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который также вошел в состав оргкомитета, поблагодарил Путина за поддержку инициативы. Он отметил, что Жириновский — первый политик России, памятные мероприятия о котором будут организованы в соответствии с президентским указом.

«Жириновский многое сделал для становления политической системы современной России. Число тех, кому он помог выжить, встать на ноги, выучиться, получить положенное от государства, — не счесть. Народная память о нашем ВВЖ никогда не померкнет», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность, что празднование 80-летия основателя ЛДПР «станет самым заметным событием 2026 года».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.