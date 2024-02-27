В Таганском районном суде Москвы назначена подготовка к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной к своей сестре, актрисе Марии Шукшиной. Как сообщили в суде, дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения.

Согласно заявлению, которое распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, речь идет об иске о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина, заключенного между Лидией Шукшиной и Марией Шукшиной.

В Таганском суде пояснили РИА Новости, что Лидия Шукшина, вдова режиссера Василия Шукшина, передала все права Марии Шукшиной. Ольга Шукшина оспаривает этот договор.

Подготовка к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной назначена на 4 марта 2024 года. Иск был подан в ноябре 2023 года.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Использование этих произведений другими людьми или компаниями возможно только с согласия собственника.

Год назад, в феврале 2023 года, Ольга Шукшина вместе с другой сестрой, Екатериной Шукшиной, отсудила у театра Надежды Бабкиной «Русская песня» более 600 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав при показе спектакля «Калина красная». По мнению Ольги и Екатерины, билеты на спектакль продавались незаконно, так как у театра закончилась лицензия. В постановке играла Мария Шукшина, подчеркивал «Пятый канал».

Василий Шукшин (1929 — 1974) — советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Автор романа «Любавины», сборника рассказов «Сельские жители», режиссер, сценарист и актер таких фильмов, как «Калина красная» и «Печки-лавочки».