Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 100% долей российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate передаются во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Указ главы государства предполагает расширение перечня долей в уставных капиталах российских юридических лиц, которые перешли под временное управление. В качестве временного управляющего в документе указано АО «Газпром бытовые системы».

В частности, в список были включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь», которые принадлежат Ariston Holding N.V., а также 100% долей в уставном капитале ООО «БСХ бытовые приборы», который принадлежит принадлежащие BSH Hausgerate GmbH.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В настоящее время «Газпром» занимается производством бытовой техники Darina Flama, обратил внимание телеграм-канал Faridaily. Соответствующая информация размещена на официальном сайте АО «Газпром бытовые системы».

Представители компании Bosch сообщили «Интерфаксу» о приостановке поставок бытовой техники и производственных материалов в Россию из-за правовых требований Евросоюза в 2022 году. В компании отмечали, что в России продолжит работать сервисная служба подразделения бытовых приборов, в том числе — в части обеспечения запчастями, которые не затронула приостановка поставок.

В 2023 году в госсобственность России перешел завод Bosch под Самарой, выпускавший антиблокировочные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP) для автомобилей.

Общая производственная мощность двух заводов ООО «БСХ Бытовые приборы», расположенных в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, составляет более 1 млн бытовых приборов в год. Помимо этого, компания также занимается продвижением, реализацией и сервисным обслуживание бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

Кроме того, «БСХ бытовые приборы» осуществляет продвижение, реализацию и сервисное обслуживание на российском рынке бытовой техники четырех торговых марок, принадлежащих группе BSH: основных марок Bosch и Siemens, а также специализированных марок встраиваемой техники Gaggenau и Neff.

По данным «Ведомостей», в 2021 году доля иностранных компаний, которые приняли решение о приостановке продаж в России, на рынке холодильников составляла 50%. В 2022 году этот показатель упал до 13,5%. Снижение общего объем продаж на рынке бытовой техники на этом фоне сократился на 15,4% и сократился до 2,2 трлн рублей.