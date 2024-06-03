«Додо Франчайзинг» в мае подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к расположенной в Дубае Telegram FZ-LLC, сообщает 3 июня РБК. Компания требует передать ей название телеграм-канала, которое дублирует название бренда.

Как пишет РБК, «Додо Пицца» просит внести изменения в условия использования Telegram, в соответствии с которыми будет запрещено приобретать юзернеймы (уникальное имя учетной записи пользователя. — Прим. RTVI), тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателей. В связи с этим компания требует признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции.

В иске идет речь о телеграм-канале с названием Dodo pizza, на который подписано 28 пользователей. В нем размещены четыре публикации, в одной из которых указано, что канал продается (стоимость продажи — $575 тыс., аренды на 12 месяцев — $57,5 тыс.).

По словам старшего юриста IP и Privacy «Додо Пицца» Александры Акимовой, вопрос названия каналов в Telegram «давно наболевший».

«На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — пояснила она.

По словам Акимовой, в Telegram можно выставить на продажу любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду; сделки проводятся в криптовалюте TON. Впоследствии это приводит к случаям вымогательства «огромных сумм» у правообладателей, которые никак не могут повлиять на ситуацию.

Telegram в свою очередь не реагирует на запросы и никак не контролирует процесс торгов, отметила Акимова. Юрист сделала вывод, что таким образом администрация мессенджера не только создает условия для нарушения исключительных прав и развития недобросовестной конкуренции, но и зарабатывает на этом.

«Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила Акимова.

Внедренная в Telegram процедура верификации не способствует решению проблемы, пишет РБК. Подобная ситуация может возникнуть, если бренд или его партнеры хотят открыть новый канал, но название канала уже занято, при этом его владельцы не имеют никакого отношения к компании. По словам Акимовой, в таких случаях правообладателям «приходится выкручиваться и выбирать менее привлекательный нейминг».

Аккаунт, занятый пользователем, который не имеет отношения к той или иной компании, может в будущем может быть использован конкурентами или стать источником намеренного репутационного вреда, отметила юрист.

«Ведь это бизнес-аккаунты, а не каналы частных лиц», — подчеркнула Акимова.

Случаи вымогательств, о которых идет речь в иске, происходят по вине третьих лиц, поскольку Telegram выступает площадкой, представляющей интересы миллионов пользователей, сказал в разговоре с РБК руководитель направления разрешения IT & IP споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. На этом основании суд может решить, что прямой вины мессенджера тут нет, предположил эксперт.

Никнейм сам по себе — не объект интеллектуальных прав, а лишь идентификатор пользователя на той или иной цифровой платформе, указал юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Игорь Чувствинов. Однако в некоторых случаях такой идентификатор может быть тождествен либо сходен до степени смешения с чужим товарным знаком. В такой ситуации суд может встать на сторону правообладателя и приравнять действия владельца никнейма к нарушению прав на товарный знак.

«Можно также задействовать механизм защиты деловой репутации, если, например, в телеграм-канале под известным названием публикуются посты, явно дискредитирующие продукцию или производителя того бренда, в честь которого назван соответствующий канал», — порассуждал Чувствинов.

Даже в случае удовлетворения иска обязать Telegram выполнить требования по решению суда будет сложно, считают юристы. Мессенджер «мало чем рискует», а предпосылок к его блокировке в России нет, уверен Шицле. «Не исключено, что дело может даже перейти в другую юрисдикцию, так как у Telegram нет юрлица в России», — допустил эксперт.

«Додо Пицца» была запущена в 2011 году. На конец 2023 года сеть пиццерий насчитывала более 1 тыс. точек в 15 странах мира, включая Россию. В декабре 2023-го совет директоров Dodo Brands, холдинговой компании «Додо Пицца», одобрил редомициляцию (смена юрисдикции компании. — Прим. RTVI) компании из Британских Виргинских островов в Казахстан.