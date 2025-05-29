У людей, склонных к вере в различные конспирологические теории, оказались общие деформации восприятия, мешающие адекватно осознавать действительность. Эти когнитивные искажения характерны для людей, страдающих психозами, и выявляются соответствующими тестами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Applied Cognitive Psychology.

Распространение в мире, и особенно в последние годы в США, сторонников всевозможных теорий заговора заставляет ученых все чаще обращаться к исследованию психологических причин, лежащих в основе этих предубеждений. В научной литературе появляется все больше исследований, которые показывают, что склонность к конспирологическому мышлению — не просто вопрос игнорирования людьми научных фактов, а эта черта имеет глубокие когнитивные корни.

Чтобы понять, какими чертами мышления обладают сторонники теорий заговоров, ученые под руководством Питера Фроста из Университета Южного Нью-Гэмпшира провели экспериментальное исследование. В нем они выяснили, какие общие когнитивные искажения характерны для таких людей. Когнитивными искажениями называют систематические ошибки, оценки и интерпретации информации, которые искажают восприятие человеком реальности. Из-за этих искажений люди делают выводы, исходя не из фактов, а собственных представлений о них. Для исследования ученые обратились к помощи добровольцев через Facebook*, Reddit, and Instagram*. Всех участников попросили заполнить так называемый Опросник когнитивных искажений при психозе (CBQp). Участникам не сообщалась цель опросника, чтобы они не давали неискренние ответы.

Затем 200 человек из первой группы заполнили другой опросник — Общую шкалу конспирологических убеждений (Generic Conspiracist Beliefs Scale), оценивающую предрасположенность человека к вере в конспирологические теории, связанные с правительством, вопросами здоровья, инопланетянами. Им надо было оценить правоту утверждений вроде «небольшая, тайная группа людей ответственна за принятие главных мировых решений, таких, как объявление войны».

Вторая группа из 182 других участников заполняла опросник, касающийся оценки предрасположенности к более конкретным конспирологическим теориям, в нем надо было дать оценку утверждениям типа: «Высадки людей на Луну никогда не было. Все доказательства были сфабрикованы NASA и американским правительством», «Члены американского правительства были вовлечены в сокрытие причин теракта 11 сентября», «Существуют доказательства посещения Земли пришельцами, но правительства держат их в тайне» и т.д.

Затем полученные ответы сопоставлялись с результатами опросника когнитивных искажений. Выяснилось, что среди участников первого опроса вера в теории заговора коррелирует с характерными когнитивными искажениями. Наибольшая связь оказалась со склонностью к поспешным выводам и аномальному восприятию. Это указало на то, что люди, наиболее подверженные ошибкам мышления, чаще всего верят в конспирологические теории, даже если они не проявляют клинических симптомов бредовых расстройств. Результаты второго исследования оказались схожи.

«Исследование показало, что некоторые когнитивные искажения из CBQp, такие, как аномальное восприятие, склонность к поспешным выводам и другие, связаны с общими и более специфическими конспирологическими верованиями», — говорится в исследовании.

«Часть нашего населения, хотя и не имеет диагноз бредового расстройства, вовлечено в рассуждения, которые ассоциируются с бредовым мышлением, — пояснил Фрост. — Они склонны к поспешным выводам без внимательного рассмотрения доказательств. Они воспринимают образы, которые другие не воспринимают, такие как призраки и духи. Они подозревают чужие намерения, когда для этого нет свидетельств. Они могут использовать эмоциональные реакции вместо фактов при принятии важных решений. Все это факторы риска, которые делают некоторых людей более восприимчивыми к вере в конспирологические теории», — пояснил Фрост.

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