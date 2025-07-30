Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель обнаружил «тысячи» конфиденциальных материалов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс США в 2016 году — документы находились в процессе подготовки к уничтожению. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, бумаги с грифом «секретно» лежали в «мешках для сжигания» в скрытом помещении специального доступа SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) в штаб-квартире бюро в Вашингтоне.

Среди обнаруженных документов содержалось дополнение к отчету экс-спецпрокурора Джона Дарема. В 2023 году он указывал на отклонения от стандартных процедур ФБР при возбуждении дела о возможных контактах команды Трампа с российскими представителями.

Как утверждается, в найденных материалах содержатся свидетельства того, что разведка США заранее получала от иностранных источников указания о роли ФБР в продвижении «нарратива о связях Трампа с Россией».

В настоящее время ключевые американские спецслужбы и ведомства, включая ФБР, ЦРУ и АНБ, в координации с аппаратом директора национальной разведки и Минюстом, проводят совместную работу по снятию грифа секретности с документа. После завершения всех необходимых процедур материалы будут направлены в юридический комитет Сената США для последующего обнародования.

В середине июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард в своем аккаунте в соцсети X опубликовала пост, в котором опровергла обоснованность обвинений России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По ее данным, разведывательное сообщество изначально не располагало свидетельствами о намерениях или возможностях российского вмешательства, однако администрация экс-президента Барака Обамы впоследствии инициировала пересмотр этих выводов.

В марте текущего года президент Трамп подписал распоряжение о полном рассекречивании материалов ФБР по делу Crossfire Hurricane — оперативному расследованию предполагаемых контактов его избирательной команды с российскими представителями в 2016 году. Это расследование, начатое ФБР, в конечном итоге не нашло подтверждения существования таких связей.