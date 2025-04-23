Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) США объявило об отказе от использования любых синтетических пищевых красителей, которые изготавливаются на основе нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что предложение направлено в рамках инициативы администрации президента США Дональда Трампа «Сделать Америку снова здоровой».

«Слишком долго некоторые производители продуктов питания кормили американцев химикатами на основе нефти без их ведома или согласия», — заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обсуждает с пищевыми компаниями замену нефтехимических красителей на добавки, созданные на натуральной основе, как это уже происходит в Европе и Канаде.

FDA предприняло следующие действия:

установить национальный стандарт и сроки перехода пищевой промышленности с красителей на основе нефтепродуктов на натуральные альтернативы; в течение ближайших месяцев отозвать разрешения на два пищевых красителя — Цитрусовый красный 2 (Е121), который используется для ярко-красного оттенка на кожуре апельсинов из Флориды, и Orange B, используемый для оболочки сосисок хот-догов с 1966 года; исключить из поставок продуктов питания к концу 2026 года шесть синтетических красителей — FD&C Green No. 3, FD&C Red No. 40, FD&C Yellow No. 5, FD&C Yellow No. 6, FD&C Blue No. 1 и FD&C Blue No. 2; в ближайшие недели принять четыре натуральных красителя, а также ускорено рассмотреть другие альтернативы; сотрудничество с Национальными институтами здравоохранения (NIH) для исследования влияния пищевых добавок на здоровье и развитие детей; требование к пищевым компаниям отменить действие FD&C Red No. 3 до 2027—2028 года.

Кеннеди-младший заявил, что ядовитые соединения «представляют реальную, измеримую опасность для здоровья» и развития детей. На этом фоне в США наблюдается эпидемия таких заболеваний, как сахарный диабет среди детей, ожирение, депрессия и СДВГ, отметил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Марти Макари.

В начале марта Reuters со ссылкой на письмо главы Минздрава США сообщал, что администрация Трампа хочет убрать искусственные красители из продуктов питания. Кеннеди-младший тогда пообещал пересмотреть рацион питания американцев для борьбы с хроническими заболеваниями.