Курс доллара останется на уровне 108 рублей до конца года, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Свое мнение она высказала в интервью программе «Что это было» на RTVI.

«До конца года доллар никуда не поднимется. Вот его зафиксировали на уровне 108, и вот он до конца года будет таким», — заявила Дмитриева.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на четверг, 28 ноября, составил 108,01 рубля, курс евро — 113,09 рубля. По сравнению со средой американская валюта прибавила 2,95 рубля, европейская — 2,60 рубля.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта. «Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Центробанк объявил о решении с 28 ноября и до конца года не покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Продажа валюты продолжится в соответствии с ранее анонсированными планами в объеме 8,40 млрд рублей в день.

«Решение [не покупать валюту] принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — пояснили в ЦБ. Отложенные покупки будут реализованы в течение 2025 года.

Полностью интервью Дмитриевой смотрите 29 ноября на YouTube-канале «RTVI Новости».