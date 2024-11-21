Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева, единственная проголосовавшая против проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, заявила RTVI, что не боится последствий, и перечислила причины своего отказа поддержать главный финансовый документ страны.

«Позицию я свою заявила и при первом чтении, и во втором чтении наибольшее количество поправок выносила на отдельное обсуждение. Все принципиальные вопросы, которые требуется изменить по бюджету, были вынесены на отдельное голосование и обсуждались публично на заседании Государственной думы», — объяснила Дмитриева, почему ее не пугают возможные последствия голосования «против».

Депутат также назвала причины, по которым не поддержала проект бюджета.

Обслуживание долга vs образование

В 2025 году избыточные заимствования и фактические расходы на обслуживание долга по бюджету на 2025 год в 2,5 раза превысят расходы на образование, хотя 28 лет было ровно наоборот. Причиной этого дисбаланса, по словам Дмитриевой, стали «избыточные заимствования» на покрытие дефицитных статей расходов, не покрываемых доходами.

«Но займы-то берутся существенно больше — чтобы затем эти деньги положить в Фонд национального благосостояния. Это полный абсурд, потому что мы уже видим, что доходы от вложения средств в Фонд национального благосостояния за это время в 5 раз меньше, чем наши совокупные расходы на обслуживание долга», — рассуждает независимый депутат.

Эту практику, которую «в свое время навязали нам наши бывшие, скажем так, партнеры», Дмитриева назвала «совершенно бездумной» и тормозящей социальное развитие и экономический рост.

Повышение ключевой ставки

Бюджет оплачивает повышение ключевой ставки Банка России, отметила депутат.

«Из бюджета на субсидирование как льготной ипотеки, так и различных кредитов, в том числе для промышленности уходит 2,2 трлн рублей — больше, чем на образование и на фундаментальную, прикладную науку вместе взятые. То есть эта бездумная ключевая ставка вытягивает ресурсы из бюджета», — пояснила Дмитриева.

Ухудшение положения пенсионеров

Независимый депутат назвала недостаточным размер индексации пенсии, предусмотренный 7,3% под формальную инфляцию текущего года.

«У нас сейчас сильнейшее отставание средней пенсии от средней зарплаты. И коэффициент замещения (соотношение средней пенсии к средней заработной плате) практически на рекордно низком уровне, такой был только в 2007 году. То есть у нас относительное ухудшение положения пенсионеров, и это уже ощутимо. Я как депутат это вижу из общения с избирателями», — поделилась Дмитриева.

Отставание заработной платы бюджетников

Бюджетники тех категорий, которые перечислены в майских указах президента России Владимира Путина от 2012 года, должны получать 1-2 средних зарплаты по региону. Но и они, и остальные категории сильно отстают от этого показателя, констатировала независимый депутат.

«Связано это, с одной стороны, с тем, что действительно имеет место очень сильный рост средней заработной платы по стране, конкуренция за кадры, рост заработной платы в коммерческом секторе», — пояснила Дмитриева.

«Война завтра не закончится»: Госдума приняла проект бюджета на три года

В 2024 году рост средней зарплаты ожидается на уровне 20%, а индексация зарплат бюджетников — гораздо ниже, поэтому их доходы падают относительно средней заработной платы, заявила депутат.

«Мы это все ощущаем, потому что врачи уходят из больниц, учителя уходят из школ или туда не приходят, уходят в коммерческий сектор», — обрисовала она ситуацию.

Подрыв технологического суверенитета страны

Еще одной причиной своего голосования против проекта бюджета Оксана Дмитриева назвала заложенное в нем финансирование образования, которое, по ее словам, «подрывает технологический суверенитет нашей страны и не позволяет решать очень многие социальные вопросы».

При этом, убеждена депутат, источники средств на эту статью расходов у страны есть.

«Это, во-первых, нормализация политики долга, а во-вторых, просто адекватный перерасчет по прогнозу, потому что на самом деле прогноз неверен. И еще раз — это ключевая ставка, которая заставляет бюджет тратить огромные средства на то, чтобы компенсировать ущерб от нее по тем программам, где мы не можем остановить кредитование», — подытожила Дмитриева.

«Страна будет задыхаться и умирать»: как в Госдуме оценили выступление главы ЦБ

Проект бюджета России на 2025-2027 годы 21 ноября прошел третье, заключительное чтение Госдумы. Треть расходов в нем приходится на статьи, связанные с обороной. Комментируя его, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на санкции, в бюджете достаточно средств, за счет которых будут выполнены все социальные обязательства государства.