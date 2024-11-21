Госдума приняла в третьем чтении федеральный бюджет на 2025—2027 годы, передает корреспондент RTVI. Главный финансовый документ страны поддержали 335 депутатов, 77 депутатов воздержались. Против проголосовала Оксана Дмитриева (независимый парламентарий).

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил журналистам, что в общей сложности на оборонные расходы на ближайшие три года выделено 41,9 млрд рублей.

В 2025 году они составят 13,49 трлн рублей, в 2026-м — 12,79 трлн, в 2027-м — 13,07 трлн. Кроме того, рассказал депутат, дополнительно увеличено финансирование фонда «Защитники Отечества» — на 2,2 млрд рублей на три года. На господдержку «отдельных общественных организаций» — дополнительно более 500 млн рублей.

«Эти деньги пойдут на социальную поддержку участников СВО и членов их семей. Выделенные деньги позволят и дальше развивать нашу армию, а это и потребности СВО, и, конечно, соцзащита наших воинов. Это — абсолютный приоритет», — сказал Картаполов.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что приоритетными задачами для бюджета на ближайшие три года станут: выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, включая поддержка участников СВО и их семей, а также обеспечение технологического суверенитета России.

Дефицитный бюджет и госдолг России

Доходы бюджета, согласно оценке, в 2025 году составят 40,29 трлн рублей, в 2026-м — 41,84 трлн, в 2027-м — 44,02 трлн.

Расходы, согласно принятому Госдумой документу, в 2025-м составят 41,46 трлн рублей, в 2026-м — 44,02 трлн, в 2027-м — 45,91 трлн.

Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году будет 1,17 трлн рублей, в 2026-м — 2,18 трлн, в 2027-м — 2,76 трлн.

Инфляция прогнозируется в 2025 году на уровне 4,5%, в 2026 и 2027 годах — 4%.

Ожидается, что рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%, 2026-м — 2,6%, 2027-м — 2,8%. Также предполагается, что объем Фонда национального благосостояния к 2027 году вырастет до 14,92 трлн рублей.

В 2025 году ожидается, что курс доллара будет на уровне 96,5 рублей. В 2026—2027 годах, согласно прогнозу, его курс превысит 100 рублей.

В 2025-2027 годах также прогнозируется рост объема госдолга России. По итогам 2025 года он составит 35,4 трлн рублей, 2026-го — 40 трлн, 2027-го — 44,9 трлн.

Главные расходы бюджета

Крупнейшей статьей по расходам в 2025 году станет оборона: на нее приходится 32,4% всех трат — 13,49 трлн рублей. В 2026-м расходы на нее составят 12,7 трлн рублей (29%), в 2027-м — 13 трлн рублей (28,5%).

Второй по размеру затрат раздел бюджета — социальная политика. Расходы на нее в 2025-м составят 6 трлн рублей (15,7% всех трат).

На третьем месте — национальная экономика (6,3 трлн рублей или 10,5% расходов), на четвертом — нацбезопасность и правоохранительная деятельность (3,4 трлн рублей или 8,3%).

Достаточно крупные расходы заложены на здравоохранение: в 2025 году предусмотрено 1,8 трлн рублей (4,5% расходов), в 2026-м — 1,8 трлн рублей (4,2% расходов), в 2027-м — 1,9 трлн рублей (4,2% всех трат).

На образование планируется потратить в 2025 году 1,5 трлн руб. (3,8% всех расходов), в 2026-м — 1,6 трлн руб. (1,8% расходов) и в 2027-м — 1,7 трлн (3,8% расходов).

На ЖКХ в 2025 году потратят 1,7 трлн руб. (4,3% всех трат), в 2026 году — 1,4 трлн руб. (3,3%), в 2027 году — 1,2 трлн руб. (2,8%).

Общие расходы на реализацию госпрограмм в бюджете выросли на 16,8% по отношению к прошлогоднему прогнозу и составили 92,5 трлн рублей. Наиболее затратными будут программа по управлению госфинансами (12,4 трлн рублей) и по соцподдержке граждан (11,1 трлн рублей).

Самым дорогими в 2025 году станут нацпроекты «Семья» (2,8 трлн рублей), «Инфраструктура для жизни» (1,2 трлн рублей), «Молодежь и дети» (458,1 млрд рублей).

«Цифры огромные»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый депутатами бюджет «обеспечивает все социальные обязательства, решает задачи развития и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась наша страна».

Он отметил, что на индексацию пенсий, пособий, поддержку семей с детьми, социальную политику в 2025 году в бюджете заложено 6,9 трлн рублей, а всего на три года — 21,3 трлн.

На достижение технологического лидерства страны, добавил Володин, за три года будет выделено из бюджета 6,1 трлн рублей. Кроме того, рассказал депутат, в проекте трехлетнего бюджета запланированы ежегодные выплаты в размере 1,1 трлн рублей.

Их получат 63 региона России в качестве дотаций «для поддержки и развития», чтобы сократить разрыв между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раз.

Также по 3 млрд рублей (по 1 млрд ежегодно) на программы социально-экономического развития получат 10 регионов России: Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

«Цифры огромные: с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16,7 трлн до 41,4 трлн рублей. Доходы также растут: в 2025 году они составят 40,2 трлн рублей. И очень важно, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9%», — сказал Володин.

Позиции депутатов

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что приоритетом проекта федерального бюджета стало исполнение всех соцобязательств, обеспечение обороноспособности страны, соцгарантии силовикам и членам их семей, а также технологический суверенитет. При этом он подчеркнул, что «бюджет — это не о деньгах, это о людях».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») заявила, что в ходе работы удалось увеличить суммы на поддержку семей участников СВО и семей с детьми. По ее словам, по сравнению с 2023 годом в три раза выросла обеспеченность нацпроекта «Семья» по сравнению с нацпроектом «Демография».

Все соцгарантии и обязательства со стороны государства по отношению к участникам СВО и членам их семей будут выполнены, сказал замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») сообщил, что поддерживает бюджет. «Легко, когда бюджет профицитный, но сейчас другая ситуация — лишних денег нет», — сказал он.

Парламентарий также обратил внимание на то, что 9 млрд рублей заложили на научные разработки и беспилотники, а еще 700 млн рублей — на развитие искусственного интеллекта.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил RTVI, что следует сокращать все ненужные траты, а также «прекратить за бесценок продавать госимущество».

«Есть разного рода мероприятия, которые требуют дополнительных бюджетных средств в регионах, в муниципалитетах, на федеральном уровне, в том числе и гонорары распиаренным «звездам». <…> Каждый бюджетный рубль должен работать на экономику. <…> Должна быть экономическая, профессиональная мобилизация всех расходов, начиная от самой маленькой деревни и заканчивая федеральным уровнем», — уточнил он.

Замглавы фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Валерий Гартунг сообщил RTVI, что они воздержались при голосовании, так как этот бюджет «лучше предыдущих, но недостаточен для тех вызовов, с которыми столкнулась Россия».

По его словам, у бюджета три выгодоприобретателя: «крупнейшие несколько банков, которые фактически контролируют финансовую систему страны, сырьевые компании, и, прежде всего, нефтяники», а также «строительный сектор, застройщики».

«Не надо заблуждаться. Война завтра не закончится, и нам нужно поддерживать свой оборонительный потенциал. Нам нужно сегодня поддерживать конкурентоспособность своего машиностроения, высокотехнологичных отраслей на своем же российском рынке, иначе наши китайские друзья задушат в объятиях нашу отечественную промышленность. И вот если бы все это мы увидели в бюджете на следующий год, то, конечно, мы бы за него двумя руками бы проголосовали», — заявил Гартунг.

Депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) заявил, что хотя федеральный бюджет принимается в крайне непростой момент, но фракция воздерживается от голосования. При этом коммунисты, по его словам, поддерживают то «особое внимание, которое в новом бюджете проявлено по отношению к развитию промышленности, достижению технологического суверенитета», особенно в части расходов на станкостроение, развитие БПЛА, новых атомных энергетических технологий, поддержку сельских территорий и так далее.