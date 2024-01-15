Дом в центре Одессы, в котором писатель Николай Гоголь работал над вторым томом «Мертвых душ», решили отреставрировать и превратить в апарт-отель. Об этом пишет местное издание «Думская». Длительное время объект находился в запустении, а в 2020 году был признан аварийным и непригодным для проживания.

По данным издания, на специализированных сайтах уже появились объявления о продаже апартаментов. Там указано, что их можно приобрести по цене $2,7 тыс. за квадратный метр — из них $700 уйдет на ремонт «под ключ». При этом собственник сможет проживать в квартире не более трех недель за год, остальное время помещение площадью 101 квадратный метр должно сдаваться. Как пишет «Думская», согласно договору, 75% прибыли от сдачи апартаментов будет получать собственник, а 25% — управляющая компания.

Помимо апартаментов, в здании также будут находиться коммерческие помещения. По словам менеджера компании Maestro Hotel Management, которая контролирует объект, они будут расположены на первом этаже. Называться апарт-отель будет Rosset. Издание отмечает, что название выбрано в честь близкой подруги писателя — Александры Смирновой-Россет.

«Сейчас завершаются фасадные работы, и мы переходим к работам внутри. Внешний вид дома будет сохранен до мельчайших деталей, за этим очень строго следят», — рассказал представитель организации.

Агентство недвижимости, которое занимается реализацией помещений в Доме Гоголя, заявило «Думской», что апарт-отель планируют сдать в эксплуатацию в мае 2024 года. При этом издание указывает, что на самом объекте строительной активности не наблюдается. Риелторы также относятся к таким срокам скептически.

«Пока что это не более чем проект, там нет документов, все это на уровне планов, ни о каких работах речи не идет. Очень сомнительно и опасно с точки зрения инвестиций», — заявил источник издания.

Дом Гоголя в Одессе был построен в 1846 году. Здание принадлежало дяде писателя по материнской линии — отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. «Думская» пишет, что Гоголь останавливался у него в 1850-1851 годах, тогда же он завершил работу над вторым томом «Мертвых душ».

После Второй мировой войны в Доме Гоголя располагался штаб военно-морского соединения, а после моряки жили в этом помещении. На протяжении десятка лет здание было заброшено, в 2020 году его признали непригодным для проживания. «Думская» писала, что владельцы помещений в здании тогда отказались его реставрировать.

«Дом находится на балансе города. Почему мы должны его реставрировать? Мы владеем только квартирами, даже лестничные клетки нам не принадлежат», — сказала одна из владелец квартир в Доме Гоголя.

В 2021 году в Доме Гоголя начались противоаварийные работы. В пресс-службе местного городского совета утверждали, что до конца года укрепят фундамент, восстановят кровлю и межэтажные перекрытия, а в 2022 году начнут реставрировать фасад здания.