Над российскими регионами за ночь были уничтожены 36 дронов, сообщили в Минобороны. Из них 18 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что целью атаки беспилотников были «гражданские объекты в Славянском районе».

«К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — отметил он.

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что атаке БПЛА подверглись разные города региона, включая Ростов-на-Дону.

«К сожалению, в результате падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле», — рассказал он.

В Первомайском районе Ростова повреждения получили несколько пятиэтажек, из одной эвакуировали 68 человек, а также припаркованные рядом машины, число которых уточняется.

Кроме того, в Чертковском районе пострадали «административно-бытовые здания предприятия», название которого не приводится. Эвакуированы шесть сотрудников, пострадавших и погибших нет.

Позднее Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону были повреждены окна в 14 многоэтажках, в одном из местных лицеев развернули пункт временного размещения граждан. Он отметил, что «газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов», а коммунальные службы закроют пленкой поврежденные окна до их замены.

Телеграм-канал «Это Ростов новости» пишет, что в результате атаки БПЛА были разбиты витрины аптеки, салона красоты, пункта выдачи.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников «на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе».