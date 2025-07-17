На востоке Якутии из-за проливных дождей затопило несколько районов. Под воду уходят дома, магазины, спасатели вывозят людей и домашних животных. По информации МЧС, уровень воды в реках продолжает расти, из зоны подтопления эвакуировали уже более 100 человек. Что известно о паводках в республике — в материале RTVI.

Где поднялась вода

В Оймяконском районе 15 июля в результате дождей подтопило четыре населенных пункта, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Спасатели отметили подъем уровня воды в реках Индигирка, Куйдусун и Нера. Подтопленными оказались участки в Орто-Балагане, Куйдусуне, Оймяконе и Усть-Нере.

«В настоящее время наблюдается подтопление четырех населенных пунктов, в частности 63 дворовые территории, в которых проживают 236 человек, в том числе 46 детей. Также, подтоплены участки автодорог на 100 км РАД „Оймякон“ и 1032 км ФАД „Колыма“», — рассказали в министерстве.

Восстановительные работы на дорогах запланировали провести после спада уровня воды. Однако этого не произошло. Совсем скоро МЧС сообщило, что у села Хонуу Момского района уровень Индигирки достиг 596 сантиметров (при опасных 600).

«Уровень воды на р. Индигирка у с. Оймякон достиг отметки 487 сантиметров, наблюдается выход воды на пойму и затопление пониженных участков», — уточнили спасатели.

Эвакуировали людей и животных

На следующий день в превентивных мерах эвакуировали 20 жителей села Куйдусун и 11 жителей Усть-Неры, включая шестерых детей. От размещения в пунктах временного размещения они отказались и отправились к родственникам.

Накануне стало известно, что в Орто-Балагане, Куйдусуне, Оймяконе и Усть-Нере подтопленными оказались 53 жилых дома, 215 дворовых территорий и два участка автомобильных дорог. Комиссии по подсчету ущерба продолжают работу.

«Спасатели МЧС России задействованы в транспортировке населения, отгоне скота на сухие участки и поднятии крупногабаритных предметов на верхние этажи», — уточнили спасатели.

В сети разлетелись кадры с коровами, спасающимися от воды на небольшом холме. Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», животные находятся в Оймяконском районе, в селе Хара-Тумул. Коровы несколько дней стоят без еды и не могут добраться до большой земли.

Из подтопленных регионов эвакуировали 91 человека, в том числе 38 детей. В пунктах временного размещения 16 июля находились 33 человека.

«Всего в ликвидации последствий дождевого паводка задействовано от РСЧС 86 человек и 39 единиц техники», — отметили в пресс-службе министерства.

Спасатели подключили авиацию

Дожди продолжили идти и 17 июля. В бассейне Индигирки в Оймяконском и Момском районах вновь поднялся уровень воды.

«Для оказания помощи населению задействованы авиаторы и спасатели МЧС России, всего от РСЧС задействовано свыше 200 специалистов, 59 единиц техники различных ведомств и организаций», — отчитались в МЧС.

Там уточнили, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали уже 110 человек, включая 39 детей. В пунктах временного размещения находятся 33 человека.

«Остальные граждане предпочли разместиться по родственникам и знакомым. Также доставлена гуманитарная помощь для жителей района, сегодня будет совершен еще один рейс по доставке гумпомощи, и после произведем вывоз детей авиацией МЧС России», — рассказал замначальника ГУ МЧС России по Якутии Александр Никифоров.

Из Усть-Неры в Оймякон уже доставили 2,2 тонны груза (продукты, палатки и переносная кухня, тепловые пушки, лодки, бензопилы и генераторы).

«По предварительной информации, наблюдается подтопление, в пяти населенных пунктах Оймяконского района. В частности, 347 дворовых территорий, 93 жилых дома и два участка автодорог РАД „Оймякон“ и ФАД „Колыма“», — добавили спасатели.

У населенных пунктов Хонуу, Буор-Сысы и Кулун-Елбют подтопленными остаются 29 дворовых территорий.

Когда будет пик паводков

Из-за обильных осадков поднялась Индигирка и в Абыйском районе. У населенного пункта Куберганя подтопило семь дворовых территорий.

«С 17 и по 19 июля прогнозируется прохождение пика паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района, при формировании максимума на участке Охотский — Перевоз — Хандыга Томпонского района велика вероятность выхода воды на пойму и частичное затопление сельхозугодий», — объяснили в МЧС.

На базе ЦУКС МЧС Якутии специалисты круглые сутки отслеживают ситуацию в подтопленных районах.

Ситуация непростая

Проливные дожди идут в республике несколько дней. За это время из берегов вышли несколько крупных рек в восточной части Якутии. Вода добралась до жилых домов и административных зданий.

«Ситуация в районах, пострадавших от паводка, остается непростой. Постоянно получаю оперативные сводки от руководителей на местах и профильных служб, которые работают в затопленных территориях», — написал в телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

По его поручению в Оймяконский район отправилась рабочая группа во главе с первым зампредседателя правительства Якутии Дмитрием Садовниковым. Специалисты на месте оценят ущерб и определят, какую помощь оказать пострадавшим.

«В Момском, Томпонском и Абыйском районах также задействованы все необходимые силы и техника. Развернуты пункты временного размещения, подготовлены резервы топлива, продуктов, медикаментов», — добавил Николаев.

По его словам, в пострадавшие районы уже вылетели дополнительные силы республиканской службы спасения и МЧС.

«Как только уровень воды позволит, группа приступит к оценке ущерба. Никто не останется без помощи — поддержим каждого», — резюмировал глава Якутии.

Последствия паводков

Как сообщили «Аргументы и факты», в Момском районе пострадало около 80% сельхозугодий, потоками воды размыло береговую опору моста через реку Амбардах. Повреждения получили железобетонные плиты, соединяющие мост с дорогой со стороны Якутии. На место прибыли оперативные службы, но восстановительные работы смогут начать лишь после отступления воды.

«В результате подъема воды в реке Индигирка подтоплены 53 жилых дома и 215 дворовых территорий. Больше всего пострадали села Оймякон (47 домов), Томтор (два дома) и поселок Усть-Нера (14 домов). Всего затронуты жизни 668 человек, включая 163 ребенка», — написал в телеграм-канале первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

По его словам, затопленными оказались 70% территории Ойсякона. В селе серьезные повреждения получило здание АО «Теплоэнергосервис», размытыми оказались около двух километров муниципальных дорог, разрушены семь деревянных мостов и 2,3 километра внутрипоселковых дорог.

«Повреждены два мостовых перехода. Серьезно пострадали участки важных автодорог: федеральной трассы „Колыма“ (участок 1032—1069 км) и региональной дороги „Оймякон“ (км 0+000 — км 177+030)», — уточнил Садовников.

Первый зампред правительства добавил, что пока осадков нет, что поможет стабилизировать ситуацию. Все службы работают в усиленном режиме.