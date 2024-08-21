Отсидевший 25 лет серийный убийца Иван Продан, известный как «Домодедовский упырь», в ближайшее время может быть объявлен в федеральный розыск. Как сообщил Shot со ссылкой на источник, после освобождения из колонии Продан пропал, его местонахождение неизвестно. Кто такой Продан и куда он мог пропасть — в материале RTVI.

По информации Shot, Продан вышел на свободу из ИК в Мордовии еще 20 апреля, отбыв полный срок наказания. Он должен был встать на учет в отделе МВД по месту проживания, однако не сделал этого.

Кроме того, мужчина не пришел в МФЦ, где ему надо было получить СНИЛС и ИНН. Уточняется, что паспорт у «Домодедовского упыря» есть — его сделали ему за полгода до освобождения.

Как отмечалось в выпуске «Криминальной России», вышедшем в 2001 году, у Продана есть особая примета — на его руке отсутствует мизинец.

Обновление. Позже Shot сообщил со ссылкой на источник, что российская сторона еще в 2010 году выдала Продана Молдове, гражданином которой он является. Информация о выходе Продана на свободу в России отобразилась в карточке в связи с окончанием срока отбывания наказания, уточнил канал. Официального подтверждения этих данных пока не было.

Родился в нищей семье

Иван Продан родился в Молдавской ССР 13 августа 1968 года, сейчас ему 56 лет. Согласно выпуску «Криминальной России», биография Продана «типична» для преступников: он был последним, одиннадцатым по счету ребенком в нищей семье, где отец «беспробудно пил» и избивал жену и детей.

В школе Продана унижали, ее он так и не закончил. После военной службы в стройбате Ленинградского военного округа, где над ним также издевались, Продан переехал в Москву, но и здесь его ждало разочарование: он мог рассчитывать только на сезонные работы.

Еще в детские годы Продана тянуло к железной дороге, где он искал утешения. Спустя годы эта тяга вновь дала о себе знать — большинство преступлений, в том числе первые, «Домодедовский упырь» совершил неподалеку от железной дороги.

На суде Продан говорил, что отец сильно повлиял на его характер: якобы от побоев у него «стало плохо с головой», писал в 2000 году «Коммерсантъ» («Ъ»). Преступник утверждал, что боль проходила лишь в случае, если он «причинял боль другим».

Минимум пять жертв

Как сообщал «Ъ», Продан попал в руки милиции в марте 1999 года, когда в ОВД подмосковного города Видное обратилась ограбленная им женщина. Она подробно описала преступника, после чего опознала его среди задержанных.

На первом же допросе Продан не только не стал отрицать нападение, но и подробно рассказал о других преступлениях. Он признался, что с лета 1998 года по март 1999 года ограбил около 20 человек и убил как минимум пятерых.

Преступления Продан совершал в Одинцовском и Ленинском районах Подмосковья. Алгоритм его действий не менялся: он подкарауливал на железнодорожных станциях подвыпивших мужчин или женщин, догонял их в темном месте и наносил им удар по голове обрезком трубы. После этого он снимал с жертв одежду и забирал ценные вещи, женщин насиловал.

Ненависть к женщинам и гипноз

Следователям Продан объяснял, что испытывал к женщинам ненависть, потому что те якобы часто отказывали ему в знакомстве из-за его невзрачной внешности. При этом у Продана была супруга, которая родила ему дочь.

Однажды Продан «чуть не выбросил жену с шестого этажа» квартиры в городе Видное, а впоследствии отправил семью в Молдавию, говорилось в передаче «Криминальная Россия». После того, как супруга мужчины ненадолго к нему вернулась, а затем уехала с дочерью уже навсегда, тот «объявил войну всему женскому роду».

В квартире, где жил Продан, во время обыска было обнаружено множество вещей — более 300 различных наименований (в основном — женская одежда, сумки, часы и даже ношеная обувь). Владельцы этих вещей так и не были установлены, также как и подлинное число жертв убийцы.

Врачи признали Продана «ограниченно вменяемым», после чего тот «задумался на целых три часа» и заявил, что якобы наговорил на себя и отказывается от всех своих показаний, говорилось в выпуске «Криминальной России».

Согласно передаче, кумиром Продана был Вольф Мессинг. Преступник пытался овладеть техникой гипноза, читая тематическую литературу.

Московский областной суд приговорил Продана к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный Суд России оставил приговор без изменения.

Куда мог пропасть Продан

По словам криминалиста Михаила Игнатова, Продана могли убить родственники жертв, которых он сам убил или замучил.

«У кого-то могли вырасти дети, которые не забыли. Где-то прибили, придушили. Это только один из вариантов», — предположил Игнатов в беседе с News.ru.

По его словам, не исключено также, что Продан по поддельным документам мог уехать в другой регион — «в глубинку, где можно затеряться». Третий вариант — преступник мог покинуть Россию, однако для этого понадобилась бы «серьезная материальная составляющая», полагает Игнатов.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что пытается выяснить в МВД, почему за Проданом не был установлен надзор.

«Они говорят, что у них не было никакого там решения или там уведомления о том, что они должны это делать — типа должны это делать во ФСИН. Во ФСИН говорят: нет, мы этим не занимаемся. В общем, никто этим не занимается как будто бы», — сказала Меркачева «Инфо 24».

По ее словам, существующих сейчас мер надзора за освободившимися преступниками «однозначно недостаточно».

Вместе с Проданом в колонии сидел серийный убийца Юрий Гриценко («Зеленоградский маньяк»), отмечает Shot. Гриценко этим летом должен был выйти на свободу после 22 лет лишения свободы, однако ранее стало известно, что он еще в сентябре 2023 года убыл в отряд «Шторм Z» для участия в боевых действиях на Украине.