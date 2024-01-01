Жители Донецка пережили несколько обстрелов в ночь на 1 января. В двух случаях огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) — в Калининском и Буденновском районах. Есть погибшие и раненые.

Одной из целью обстрелов стала пятизвездочная гостиница «Донбасс палас». Как утверждает ТАСС, в результате атаки погиб журналист, его имя пока не называется. Еще один журналист , по данным агентства, был ранен.

“В новогоднюю ночь ВФУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы”, — написал в Телеграм глава ДНР Денис Пушилин.

В 2.15 ночи он сообщил о 13 раненых и четверо погибших в результате ночных обстрелов.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР сообщил о 15 ракетах, выпущенных по Донецку в 0.10 мск. Обстрел из РСЗО повторился в 3.45 мск. По данным СЦКК, в этот раз по Донецку ударили восемью ракетами.

Утром удары по Донецку прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, cделав акцент на том, что огонь велся по гражданским объектам.

“Так могло поступить только террористическое зверье”, — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Следственный комитет России начал расследование ночных обстрелов столицы ДНР.