Идея главы Минюста Константина Чуйченко ввести ограничения для злостных неплательщиков алиментов не будет работать до тех пор, пока министерство вместе с налоговой не закроют все прорехи в законодательстве, которые помогают должникам скрывать свой уровень дохода. Об этом RTVI заявила адвокат Екатерина Гордон.

Константин Чуйченко сообщил, что, хотя реестр алиментщиков в России уже фактически работает, но сейчас он выполняет больше функцию «доски позора». Поэтому, добавил министр юстиции, нужно двигаться дальше и «разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре». Он не уточнил, о каких мерах может пойти речь, добавив лишь, что Минюст сейчас изучает опыт других стран по этому вопросу.

Гордон отметила, что ограничения для злостных неплательщиков алиментов уже существуют, но не действуют достаточно эффективно, что позволяет должникам избежать фиксации реального дохода.

«У нас многие мужчины в суд приносят справку 2-НДФЛ, по которой они получают 30 тыс. рублей. И суду совершенно все равно, что обороты по карте [алиментщика] показывают совершенно иной доход и уровень жизни. Вот это на самом деле проблема, только одно Министерство юстиции эту проблему не решит. Это вопросы к судам, когда им совершенно все равно, что мужчины отдыхают по три раза на Мальдивах, но при этом эти бедняжки показывают свой доход там в 20 тыс. рублей», — сказал адвокат.

Для устранения этой проблемы Минюст должен объединиться вместе с налоговой и другими профильными органами и закрыть все пробелы в законодательстве, добавила эксперт, а также полностью пересмотреть судебную практику, потому что «все эти санкции отдельно не работают».

«Пока одни скрывают доход, вторые формально относятся к делопроизводству. Хотя все совершенно очевидно, когда товарищ приехал на последнем “Гелендвагене”, но при этом показывает зарплату в 20 тыс. рублей. То есть нужно расширять спектр, по которому анализируется доход должников. Плюс некоторые хранят деньги в крипте. Например, у нас до сих пор нет возможности анализировать реальные финансовые возможности того или иного супруга, поэтому очень много прорех. И, к сожалению, в одиночку господин Чуйченко не справится с решением этих проблем», — подчеркнула Гордон.

Комментируя слова главы Минюста о том, что реестр неплательщиков алиментов больше напоминает «доску позора», собеседница RTVI отметила, что эта «“доска позора” не работает вообще никак».

«И всем плевать, откровенно говоря. В советские времена, когда была доска почета, наверное, работала и доска позора. А сейчас, когда супруги друг друга говном поливают, это [нахождение в реестре] ни для кого точно не аргумент», — резюмировала Гордон.

Согласно действующему законодательству, при неуплате алиментов родитель может быть арестован на срок до 15 суток. При повторном нарушении в отношении неплательщика может быть возбуждено уголовное дело. Нарушителя могут лишить свободы сроком до одного года.

Не нести ответственность по алиментам можно лишь по нескольким уважительным причинам: если должник нетрудоспособен (в том числе болен), в неуплате виноваты третьи лица (например, работодатель не выплатил зарплату) или выплата задержалась из-за проблем у банка. Кроме того, легально от выплат освобождаются проходящие военную службу по призыву.

От уплаты алиментов не освобождают совместное проживание с получателем денег, пребывание в местах лишения свободы и несогласие с суммой алиментов.