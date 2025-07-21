К утру 21 июля в Москве выпало 50 литров дождевой воды на один квадратный метр. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что в столице повсеместно выполнена месячная норма осадков, а в Подмосковье — перевыполнена. Затопило дороги, подземные переходы и даже магазины. Что известно о последствиях тропического ливня — в материале RTVI.

К 9:00 мск на ВДНХ выпало 28 мм осадков — 38% от месячной нормы, на Балчуге 39 мм, а Вышине — 49 мм (58% от нормы июля). Тишковец объяснил, что это количество осадков составляет пять ведер или 50 литров дождевой воды на один метр квадратный. И предупредил, что за предстоящие 24 часа прольется еще порядка 19-24 мм осадков.

Сильнейшие ливни, по словам синоптика, прошли на северо-западе столицы — в Митино (71,2 мм) и Зеленограде (91,6 мм). На жителей этих районов обрушилась почти столитровая бочка воды на квадратный метр. В Подмосковье наиболее сильные осадки зафиксировали в Коломне (66 мм), Новом Иерусалиме (48 мм), Внуково (31 мм), Шереметьеве (41 мм), Домодедове (24 мм) и Немчиновке (37 мм).

«На сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье — перевыполнена (в Новом Иерусалиме почти в два раза)», — сказал Тишковец.

В столичном Дептрансе предупредили, что дождь продлится до конца дня, и посоветовали использовать общественный транспорт для поездок по городу, а за руль личных автомобилей вернуться после 20:00. Из-за погодных условий движение в некоторых районах перекрыто, ситуацию на дороге оценивают в пять баллов.

Затопило дороги и обрушился мост

Из-за сильного ливня в Москве и Подмосковье затопило проезжую часть. Как пишет МСК1.РУ, по всей столице заглохли сотни машин. Видео и фото дорог, полных воды, публикуют водители, проезжающие по Дмитровскому шоссе, Одинцово, Царицыно, Братеево, Капотне и другим районам Москвы и Подмосковья.

«Кто бы мог подумать, что вон там плывет речной трамвайчик, вот здесь плыву я», — говорит один из автомобилистов.

Затопило и Шмитовский проезд, где в водной засаде оказался автомобиль скорой помощи. С трудом передвигается и общественный транспорт. Пассажиры рассказали «Осторожно, Москва», что автобус более часа пытался проехать по потопу на 16-ом километре МКАД. «Стояли полтора часа, люди опоздали на работу», — сказал один из собеседников телеграм-канала.

В Наро-Фоминском районе из-за дождей обрушился мост. От сообщения оказались отрезаны три населенных пункта — деревня Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Рабочие начали демонтаж старого моста, в настоящее время действует временная переправа. Власти пообещали восстановить размытый участок дороги в течение двух дней.

В Истринском районе ливнем размыло дорогу через ручей. Жители деревни Холмы в беседе с «Осторожно, Москва» заявили, что это была единственная асфальтированная насыпь через ручей. По их словам, от других населенных пунктов остались как минимум три СНТ. Для устранения проблемы будут положены две массивные плиты, ведутся восстановительные работы.

Также провал дорожного полотна произошел в Люблино, в районе происшествия полностью перекрыли улицу. Специалисты устраняют неполадки.

Вода залила подземные переходы, магазины и дворы

Затопило не только проезжую часть, но и подземные переходы. В частности, на ж/д станции «Павшино» в Красногорске водой наполнился тоннель под путями. МСК1.РУ пишет, что «попасть к путям и на Ильинское шоссе можно теперь только на лодке».

Переход временно закрыли, также была приостановлена посадка и высадка пассажиров на станции «Павшино». Аварийные бригады откачивают воду.

«Осторожно, Москва» публикует кадры, на которых пешеходы пытаются обойти затопленные лужи по бордюрам, а жители многоквартирных домов передвигаются по дворам на SUP-бордах.

Житель ЖК «Новая Рига» в Глухово также делится видео, на котором он плывет на SUP-борде на парковку. «Я поплыл на парковку. Вот парковка перекрыта, достал сап, решил поплыть. Глубины хватает, все хорошо», — говорит мужчина.

В подмосковных Люберцах затопило рынок. На Коровинском шоссе в Москве в воде оказался весь пол магазина косметики, который находится в подвальном помещении.

Телеграм-канал «Мои Люберцы» пишет о затоплении нескольких домов. По данным канала, на улице Новой залило подъезд и квартиры — с 12 до 9 этажа, также «на три этажа вниз» затопило один из жилых домов в Малаховке. Очевидцы сообщают, что «от стен бьет током». «Москва с огоньком» утверждает, что топит ЖК «Лобачевского».

Жители «Мякинино Парк» не могут покинуть свой двор, поскольку лужа полностью перекрыла въезд в ЖК.

«Никто не может ни выехать, ни въехать. Стоят автобусы, скорые и машины. Люди в больницу даже не могут попасть», — рассказали жильцы «Осторожно, Москва».

На машины в Балашихе рухнул бетонный забор. Плиты, предварительно, упали из-за непогоды, пишет телеграм-канал.