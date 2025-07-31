По всей России подростки взламывают «бегущую строку» на аптеках, кафе и ресторанах — меняют надписи на оскорбительные или матерные, а видео выкладывают в соцсети. Наказывать детей не стоит, а вот владельцам LED-экранов надо повысить безопасность, чтобы там не появился экстремистский контент или реклама наркотиков, заявил RTVI гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Mash ранее сообщил, что подростки начали взламывать LED-панели в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Барнауле, Туле и на Кубани. Один из таких случаев, по его данным, произошел в поселке Сосновка Кемеровской области, где на «бегущей строке» магазина Sofa Doors неизвестные написали «Саня — лох». Проблему в итоге устранили. Кроме того, как убедился RTVI, некоторые из телеграм-каналов публикуют инструкции, как можно подключиться к «бегущей строке» и заменить текст или видео, но при этом напоминают о последствиях таких действий.

На вопрос, почему происходит так много взломов — из-за недостатка квалифицированных IT-специалистов или слабой защиты инфраструктуры, — Щельцин ответил, что эта проблема связана с несколькими факторами.

«Во-первых, подростки никогда не отличались отсутствием шалости. Учитывая, что сейчас время цифрового контента, в том числе оффлайнового, то вполне логично, что дети используют экраны для, так скажем, своего развлечения и коммуникации между собой. На мой взгляд, это относительно лучше, чем включаться в различные противоправные, экстремистские, деструктивные коммуникации, которые могут происходить у них в сети, в разных игровых чатах», — сказал эксперт.

Щельцин уточнил, что взлом «бегущих строк» на самом деле не такая уж сложная процедура и она «не требует каких-либо технических навыков».

«Это как подключиться к телевизору дома — допустим, к “Смарт ТВ”. Причем даже “Смарт ТВ” не самого последнего поколения, а где-нибудь 15-летней давности. Начиная с тех пор, к телевизору можно подключиться по беспроводной связи, как правило», — объяснил он.

Большинство LED-панелей, особенно стандартных размеров, продолжил собеседник RTVI, не являются специализированными устройствами.

«Это, грубо говоря, телевизоры, местами сенсорные, которые имеют все те же стандартные настройки, форматы. Никто никогда не следил за их безопасностью, потому что таких случаев было очень мало. Это и в том числе сенсорные старые сервисы — где, допустим, можно положить деньги на телефон — там точно такой же сенсорный компьютер, в котором запущено приложение. И это приложение можно также легко выключить, переключить на браузер и зайти на любой сайт — в том числе, так скажем, с ограниченным доступом по возрасту», — уточнил Щельцин.

Что касается LED-панелей, то «там абсолютно такая же история», добавил он.

«Стандартные пароли, стандартные входы. Где-то можно войти и подключиться вообще без пароля, и не нужно одобрение со стороны гаджета. На самом гаджете зачастую сложно получить доступ к управлению, но, найдя его коннекторы — допустим, Wi-Fi, — вполне можно к нему подключиться. А Wi-Fi на нем не отключается, потому что так он получает информацию, которую необходимо транслировать. То есть это та сфера, где мы никогда не думали о безопасности, но вдруг она понадобилась», — сообщил эксперт.

По его мнению, подобного рода «шалости надо прощать детям». При этом владельцам таких экранов, подчеркнул Щельцин, следует обратить внимание на то, что они должны усилить безопасность своих устройств, ведь взломщики могут запустить по «бегущей строке», например, «экстремистский контент или контент, направленный на введение людей в заблуждение».

«Это, допустим, фейковые сообщения. К примеру, когда, прикрываясь органами власти или определенными людьми, можно транслировать ложные смыслы, которые будут приводить к сиюминутному реагированию граждан. Это может быть реклама противоправных веществ. Это может быть реклама мошеннических услуг, сервисов и так далее. То есть это любые схемы, которые сиюминутно используют доверие граждан, используют его негативно», — объяснил Щельцин.

На вопрос, как скоро может быть решена эта проблема, эксперт заявил, что если владельцы и операторы таких устройств будут действовать правильно, то все «эти вопросы можно решить в течение месяца», то есть за стандартный срок обслуживания таких экранов.

«Произвести нужные обновления по безопасности, скрыть функции, которые не нужны для конкретного экрана, защитить безопасным паролем, а желательно — ограничить вообще от входа в систему по Wi-Fi или по каким-либо другим беспроводным средствам связи. И установить сервисы, которые могут детектировать влияние извне на транслируемый контент — это тоже, на мой взгляд, очень важно, потому что демонстрация какого-то жесткого призыва или какая-то противоправная акция может занять 5 минут. И этих 5 минут будет достаточно, чтобы подвести владельца такой системы под уголовное преследование и навредить гражданам», — заключил он.

Адвокат Вадим Багатурия ранее заявил «Абзацу», что наказание за взлом «бегущих строк» различных магазинов и заведений предусмотрено статьей 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации. Он уточнил, что на первый раз суд может оштрафовать «таких мамкиных хакеров» на сумму до 500 тыс. рублей. Если это не первое нарушение у человека, то его могут и лишить свободы, допустил Багатурия.