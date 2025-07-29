Некоторые точки продаж сетей аптек «Столички» и «Неофарм» (входят в холдинг «Неофарм») не работают «по техническим причинам», клиентам недоступны система бронирования и просмотр данных по программе лояльности. Предупреждение об этом опубликовано на сайтах аптечных сетей с обещанием, что функции будут восстановлены «в ближайшее время». Аптеки «Столички» закрыты по всей Москве, большинство точек также прекратили работу в Санкт-Петербурге, пишут Mash и SHOT.

«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства, недоступные функции будут восстановлены в ближайшее время. Уважаемые клиенты, некоторые аптеки сети не работают по техническим причинам», — сказано в уведомлении на сайте сети “Столички”.

Mash пишет, что сеть аптек «взломали», точки закрыты по всей Москве. «Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул», — говорится в сообщении.

РБК со ссылкой на сотрудников одной из работающих аптек «Неофарм» в Москве пишет, что всего в городе продолжают работать 20-30 точек сети, остальные закрылись из-за хакерской атаки, произошедшей 28 июля. Работников предупредили, что бонусные карты постоянных покупателей не будут работать и завтра, в том числе в работающих аптеках, добавляет издание.

Позднее в пресс-службе подтвердили РИА Новости, что сеть «Столички» подверглась хакерской атаке и что идут восстановительные работы. Там сообщили, что половина аптек уже открыты для посетителей, и что полное восстановление работы ожидается в кратчайшие сроки.

Mash ранее сообщал, что компания рассчитывает устранить сбой в ближайшие сутки-двое, но точного понимания пока нет. Телеграм-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источники пишет, что сбой продолжается с 28 июля, в частности, не работает торгово-складская программа.

RTVI на момент публикации материала не получил ответа от пресс-службы «Неофарм».

Оператор единой справочной сети аптек «Столички» подтвердил телеканалу RT, что ее «взломали» и допустил, что это были хакеры. В справочной добавили, что «многие аптеки уже возобновили свою работу». По данным RT, на момент публикации в Москве работали девять аптек «Столички» из 780, в Петербурге — только три из 300.

Источник, близкий к руководству компании, сообщил Daily Storm, что «аптеки уже восстанавливаются».

«Где-то около половины аптек восстановлены и работают. Вторую половину восстановят сегодня-завтра. Неприятная ситуация, но что поделать. Откроются в ближайшие несколько дней. Все придет в обычный рабочий порядок», — заявил собеседник издания.

На вопрос о хакерской атаке он ответил словами, что «не один “Аэрофлот” пострадал».

В разговоре с SHOT неназванные представители сети «Столички» сослались на «регламентные работы». В то же время канал сообщает, что жители разных городов жалуются на невозможность оформления онлайн-заказов по меньшей мере с 28 июля.

В некоторых каналах опубликовали скриншот сообщения, якобы распространенного среди сотрудников сети «Столички», с призывом «максимально быстро» найти среди родственников и знакомых людей, которые могли бы переустановить Windows в неработающих аптеках по инструкции от IT-отдела. Подлинность сообщения не подтверждена.

Журналист телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан написал в своем канале, что ситуация с закрытием напоминает не вчерашнюю хакерскую атаку на «Аэрофлот», а «ситуацию с магазинами сети алкомаркетов “Винлаб”, которые оставались закрытыми по меньшей мере неделю — также из-за кибератаки.