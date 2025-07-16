Производственно-торговая группа Novabev Group, владеющая сетью магазинов «Винлаб», 14 июля подверглась масштабной кибератаке. Как сообщается на сайте компании, инцидент временно нарушил работу части IT-инфраструктуры и повлиял на доступность отдельных сервисов, включая розничное подразделение.

По данным компании, злоумышленники вышли на связь с руководством Novabev Group, потребовав денежный выкуп. В группе подчеркнули, что придерживаются принципиальной позиции не вступать в какие-либо переговоры с киберпреступниками и не намерены удовлетворять их требования.

Согласно заявлению Novabev Group, технические специалисты компании непрерывно работают над тем, чтобы устранить последствия инцидента.

«Для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты. Прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что личная информация клиентов не была скомпрометирована, а расследование кибератаки продолжается.

О временной приостановке возможности совершения покупок как в торговых точках, так и онлайн сеть «Винлаб» сообщила вечером 14 июня. В телеграм-канале организации это объяснили техническими причинами.

В начале июля Novabev Group опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первые шесть месяцев 2025 года. Согласно отчету, розничная сеть «Винлаб» продемонстрировала значительный рост выручки: за первое полугодие показатель увеличился на 22,7%, а во втором квартале рост достиг 25,8%.

В компании объясняют такую положительную динамику двумя ключевыми факторами: увеличением потока покупателей и ростом среднего чека. Во втором квартале количество посетителей выросло на 14,2%, а средний чек — на 10,2%. За полугодие эти показатели составили 11,8% и 9,7% соответственно.