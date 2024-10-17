В РПЦ поддерживают инициативу Тверской епархии вручать письмо митрополита Тверского и Кашинского Амвросия беременным, которые стоят «перед самым тяжелым выбором: сохранить или убить своего малыша». Об этом RTVI заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что и государство, и общество, и Церковь — все должны объединиться и доказывать делом и словом, что беременная женщина не одна. Что она пользуется вниманием и поддержкой со стороны всех, и не только она, но и ее будущий ребенок тоже желаем и ожидаем всеми», — сказал он.

По словам Кипшидзе, письмо митрополита будущим мамам — это «достаточно важный сигнал».

«Для кого-то прочтение этого письма может оказаться достаточным, чтобы сохранить беременность, подарить жизнь ребенку. Для кого-то такая мера может показаться недостаточной. Но мы должны пробовать использовать любую возможность для сохранения жизни, которую считаем высшей ценностью», — добавил собеседник RTVI.

Ранее Тверская епархия сообщила, что в регионе беременным в женских консультациях будут вручать письмо местного митрополита, в котором обещают помощь и поддержку Церкви. «Вы всегда можете на нас рассчитывать», — пообещал глава епархии беременным.

В июне РИА Новости сообщило, что комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву рассмотреть вопрос о сокращении срока, в течение которого женщина может прервать беременность по своему желанию, с двенадцати до девяти недель.

В мае заместитель руководителя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости поставить вопрос о признании «нежелательными» иностранных организаций, которые занимаются «пропагандой абортов» на территории России.