Иностранные организации, пропагандирующие на территории России аборты должны быть внесены в список “нежелательных”, заявил заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает 31 мая ТАСС.

«Мы должны ставить вопрос о том, чтобы пропаганда абортов, в том числе антинаучная пропаганда, и те организации, которые осуществляют ее, они более систематически признавались бы нежелательными”, — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ выразил уверенность в том, что подобный механизм является “совершенно применимым” в таких случаях. Кипшидзе отметил, что эта мера могла бы послужить “хорошим сигналом” для тех, кто «продолжает настойчиво, чаще всего, за иностранные деньги, утверждать, что аборт — это прекрасное событие в жизни человека».

«Я как человек, который занимается в том числе мониторингом публичного поля, могу сказать, что в этом поле до сих пор очень заметны пропагандисты, по-другому их не назовешь, которые продолжают упорно утверждать, что эмбрион — это вообще какой-то конгломерат клеток, не подлежащий никакой защите”, — сказал он.

Кипшидзе призвал “что-то делать с этой ситуацией” и назвал “мифом” заявления о том, что эмбрион в утробе матери не является человеком.

В феврале 2024 года группа депутатов во главе с председателем думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым внесла с в Госдуму законопроект, который предполагают возможность признания нежелательными любых иностранных организаций. В мае правительство поддержало инициативу, указав на необходимость ее доработки.

В настоящий момент под действие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» подпадают только неправительственные структуры. За участие в нежелательной организации предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до 15 тыс. рублей. В случае установления повторного факта участия в такой организации наступает уголовная ответственность.

По состоянию на конец мая в списке иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной, числятся 165 организаций.