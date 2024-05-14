Правительство России в целом поддерживает законопроект, но считает необходимым его доработать. Документ предполагает возможность признания нежелательной деятельность любых иностранных организаций, включая те, учредителями которых являются зарубежные государственные органы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ с отзывом правительства.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Сейчас законодательство позволяет признавать нежелательной организацией в России только неправительственные и некоммерческие структуры. Законодатели хотят исключить из текста документа слово «неправительственная».

В документе говорится, что изменения не коснутся межправительственных организаций, в которые входит Россия, а также учреждений, входящих в структуру органов власти других стран.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в феврале 2024 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василием Пискаревым. По его словам, после принятия поправок в закон участие в деятельности нежелательной организации будет грозить гражданам штрафом в размере до 500 тысяч рублей, а также лишением свободы на срок до четырех лет.

За организацию подобной деятельности срок наказания будет предусматривать до 6 лет лишения свободы, уточнил Пискарев. Таким образом граждан может сразу ожидать не только административная, но и уголовная ответственность.

Сейчас, согласно действующему законодательству, участие в нежелательной организации ограничивается административным нарушением (ст. 20.33 КоАП РФ) и наказывается штрафом в размере до 15 тыс. рублей. Уголовная ответственность наступает только при повторном участии в такой организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

По последним данным, в перечне организаций, которые признаны Минюстом России нежелательными, числится 160 наименований. Последняя организация, включенная в этот список, — турецкий «Комитет независимости Ингушетии»*, которому присвоили такой статус 2 мая.

В середине апреля нежелательным в России признали три НПО: немецкие «Фонд Бориса Немцова за Свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom)* и «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit)*, а также украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties)*.

*признано в России нежелательной организацией