Примерно равное число россиян высказались за продолжение военной операции на Украине (43%) и за переход к мирным переговорам (45%). При этом столько же граждан России (45%) считают недопустимым возвращение Украине территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Russian Field, проведенного перед третьей годовщиной СВО (есть в распоряжении RTVI).

Опрос на тему отношения россиян к военной операции на Украине был проведен 2—9 февраля 2025 года (до начала российско-американского диалога по урегулированию на Украине) среди 1,6 тыс. респондентов.

Неприемлемыми условиями мирного соглашения россияне назвали следующее:

возвращение Украине территорий (ДНР, ЛНР — 10%, Крыма — 8%, Херсонской и Запорожской областей — 8%; еще 2% назвали Одессу, Харьков, которые остаются под контролем украинских властей, и 14% не уточнили, какие территории имеют в виду);

сохранение или укрепление военно-политического статуса Украины, в том числе ее возможное вступление в НАТО — 22%;

любые условия мирного соглашения — 4%.

Более трети участников исследования (33%) затруднились назвать неприемлемые условия или отказались ответить на этот вопрос.

Из опрошенных 12% считают необходимым «довести операцию до конца», не допуская заморозки конфликта.

Согласно данным опроса, число сторонников продолжения СВО выросло по сравнению с ноябрем 2024 года на 7%. Одновременно на 8% снизилось число тех, кто осенью высказывались за переход к мирному урегулированию.

В то же время опрос показал, что если президент России Владимир Путин подпишет мирное соглашение и остановит операцию, 76% респондентов поддержат такое решение и только 16% были бы против.

Также каждый второй россиянин (55%) поддержал бы соглашение о прекращении огня без предварительных условий — чтобы войска остановились на нынешних позициях и прекратили боевые действия, а уже после этого начались бы переговоры. Против такого сценария выступили более трети участников опроса (36%).

Продолжение боевых действий в основном поддерживают мужчины и люди старше 45 лет, мирные решения выбирают женщины и молодежь, отмечает Russian Field.

Оценивая ход операции, 61% высказали мнение, что она идет успешно для российской армии, 23% считают ее неуспешной. Среди первых преобладают россияне старше 60 лет (71%), люди, которые смотрят телевизор (77%), и читатели печатных СМИ (78%). Скептиков оказалось больше среди пользователей интернет-СМИ, телеграм-каналов и молодежи до 30 лет.

Когда закончится СВО и что в ней запомнилось россиянам

Как показал опрос, каждый второй россиянин (49%) полагает, что военная операция завершится в этом году. 39% респондентов считают, что в этом году завершения конфликта Москвы и Киева ждать не стоит.

Самым запомнившимся событием за три года военных действий россияне назвали события в Курской области — 24%. Затруднились ответить 22%. Свыше 12% сказали, что «никакие» события им не запомнились.

Остальные относительно популярные варианты запомнившихся событий распределились так:

гибель людей, потери — 7,5%

взятие Мариуполя — 6,3%

взятие Бахмута — 6%

бомбардировки, обстрелы, атаки дронов, теракты — 5,7%

действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина — 5,3%

Среди других важных выводов, полученных в ходе исследования, Russian Field отметила то, что большинство россиян (68%) поддерживают введение льгот для детей участников военной операции при поступлении в вузы. Также около двух третей опрошенных поддержали бы выдвижение ветеранов военной операции на разные должности — сотрудника полиции (64%), школьного учителя (47%), главы города (50%) и главы региона (48%). Против этого высказались около 40% респондентов.

Рассуждая о влиянии военной операции на уровень жизни, почти половина опрошенных (47%) ответили, что он не изменился и 41% считают, что уровень снизился. Еще 11% ощутили, что он вырос.​

Отвечая на вопросы о личной реакции на происходящие события, 45% россиян признались, что им не доводилось жертвовать на гуманитарную или военную помощь. Около трети (28%) совершали денежные пожертвования и мирному населению, и военным.