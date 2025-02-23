Президент США Дональд Трамп уверен, что конфликт на Украине можно завершить «на этой неделе». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает The Hill.

По ее словам, Трамп и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту, «и президент уверен, что мы сможем добиться этого на этой неделе», сказала Левитт.

Она добавила, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет «круглосуточно» работать над сделкой в эти выходные, а министр финансов Скотт Бессент участвует в дискуссиях вокруг сделки с Украиной по добыче полезных ископаемых.

Левитт отметила, что это соглашение очень важно для американского лидера, поскольку оно «окупит американские налоговые отчисления». Сделка также станет «прекрасным экономическим партнерством» между США и Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Комментарии Левитт прозвучали после того, как Трамп заявил на Конференции консервативных политических действий, что у президента Украины Владимира Зеленского «нет козырей» и что ему следует отказаться от переговоров с международными лидерами по мирному урегулированию.

Трамп заявил, что новый раунд переговоров между США и Россией по Украине начнется в Саудовской Аравии 25 февраля. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки к встрече президентов России и США, назвав переговоры в Эр-Рияде важным элементом этой работы.