США ужесточили некоторые пункты соглашения о доступе к природным ресурсам Украины после отказа Киева от первого варианта сделки. Об этом сообщают The New York Times (NYT) со ссылкой на проект документа и украинское издание NV со ссылкой на источники.

По данным NYT, пересмотренное предложение Вашингтона содержит фактически те же положения, которые Украина ранее отвергла как слишком обременительные, но некоторые из них «кажутся даже более жесткими», чем в предыдущем варианте. Новый вариант соглашения «на порядок жестче», чем первый, утверждает NV.

Партнерство с США в области природных ресурсов задумывалось украинскими властями как способ убедить президента Дональда Трампа оказать дополнительную военную помощь Киеву и получить гарантии безопасности для Украины. Новый вариант сделки не предусматривает ни того, ни другого, пишет NYT. Вместо этого он накладывает ряд обязательств на Украину, но не предполагает в ответ каких-то конкретных обязательств со стороны США.

По словам источников газеты, требование к Украине отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов осталось неизменным. При этом новая версия соглашения предполагает, что США будет принадлежать 100-процентная финансовая доля в фонде, куда пойдут доходы от разработки украинских недр, а также от портов и другой инфраструктуры.

Размер фонда предлагается установить на уровне $500 млрд. Эта цифра намного превышает фактические доходы Украины от природных ресурсов, отмечает NYT. Трамп публично называл эту сумму, но в предыдущей версии договора она не упоминалась.

Распределить взносы в фонд предлагается в соотношении два к одному: Украина вносит две трети будущими поступлениями от добычи полезных ископаемых, а США ― одну. При этом американская сторона считает, что она уже предоставила свою долю в виде оружия, пишет NV. Украина должна вносить взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 млрд.

Документ предполагает, что в будущем США могут направить Украине больше помощи, но по высокой цене. Киев должен будет внести в фонд сумму, вдвое превышающую ту, которую Вашингтон мог бы выделить после подписания соглашения.

США считают соглашение по недрам «сугубо коммерческим» и выносят обсуждение гарантий безопасности за пределы этой договоренности, добавляет NV. Также в рамках соглашения США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям. Источники NV говорят, что команда Трампа «жестко продавливает» новое соглашение, и считают, что Киеву придется его подписать.

В середине февраля Владимир Зеленский отклонил проект соглашения по полезным ископаемым, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом. Зеленский объяснил это тем, что документ «нечеткий» и в нем «нет ни слова» о гарантиях безопасности для Киева. Он также отметил, что указанная Трампом сумма в $500 млрд превышает размер фактически оказанной военной помощи Украине со стороны США.

После срыва сделки американский президент выступил с серией резких заявлений в адрес украинского коллеги. Он упрекнул Зеленского в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на его низкий рейтинг. Трамп также усомнился в необходимости личного присутствия Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Россией. Президент Украины заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

19 февраля в Киев прибыл с трехдневным визитом спецпосланник президента США Кит Келлог. После встречи с ним Зеленский заявил о «возрождении надежды» на заключение крепкого соглашения с США. Сам Келлог назвал дискуссии с украинским президентом «позитивными». Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что эксперты приступят к работе по соглашению с США об использовании полезных ископаемых с 24 февраля.