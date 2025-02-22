Украинское правительство с начала следующей недели начнет серьезную работу по соглашению с США об использовании полезных ископаемых. Об этом сообщил в интервью NHK спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, команда экспертов начнет работу над подписанием документа с 24 февраля. Украина готова работать с партнерами по вопросам полезных ископаемых, но хочет получить взамен конкретные гарантии безопасности, отметил Стефанчук. Он добавил, что Киев намерен вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести украинско-американский саммит.

О том, что сторонам нужно больше времени на подписание соглашения, также сообщают Bloomberg и Sky News со ссылкой на источники. The Wall Street Journal (WSJ) ранее предположила, что документ может быть подписан 22 февраля.

Собеседник Sky News на Украине заявил, что президент страны Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение с США из-за «ряда проблемных вопросов». По словам источника телеканала, проект соглашения в нынешнем виде «не отражает партнерство» и содержит «только односторонние обязательства Украины». Источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров, допустил, что сделка может быть заключена в течение недели.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что между украинской и американской сторонами «идет серьезная борьба» по вопросу о том, «будет ли в финальной версии [соглашения] указана конкретная сумма в $500 млрд или в договоре будет зафиксирован только сам механизм».

По словам источника Bloomberg, «в идеале» соглашение о полезных ископаемых должно быть подписано в присутствии президентов Украины и США. Гончаренко, сославшись на полученную информацию, заявил, что в случае достижения договоренностей соглашение подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Зачем Украине и США сделка по недрам

Владимир Зеленский предлагал предоставить ключевым западным партнерам доступ к природным ресурсам Украины в рамках «плана победы», представленного осенью 2024 года. Зеленский отмечал, что в стране находятся запасы металлов и минералов ценой в «триллионы долларов», а том числе залежи урана, титана, лития, графита. Редкоземельные металлы используются в высокотехнологичных отраслях, оборонной промышленности и производстве оборудования для возобновляемых источников энергии.

Полезные ископаемые представляют особую ценность для США из-за напряженных отношений с Китаем и Россией, на территориях которых сосредоточена значительная часть важных ресурсов, пишет WSJ. При этом часть украинских запасов находится вблизи линии фронта или на подконтрольных России территориях, отмечает Telegraph.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в сделке с Украиной, по которой Киев обеспечит американскую военную помощь своими редкоземельными металлами и другими полезными ископаемыми. Сумму сделки Трамп оценивал в $500 млрд. Ожидалось, что в обмен на это США предоставят Украине гарантии безопасности при потенциальном мирном урегулировании.

Зеленский изначально оценил заявление Трампа как «абсолютно справедливое», но позже отклонил проект соглашения, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом. Зеленский объяснил это тем, что документ «нечеткий», в нем «нет ни слова» о гарантиях безопасности для Киева. Он также отметил, что военная помощь со стороны США в общей сложности не достигла $500 млрд.

По словам украинского президента, «единственным четким моментом» соглашения было обязательство Киева представить США доступ к 50% ресурсов Украины. Зеленский, с его слов, предложил, чтобы администрация Трампа прописала «какие-то гарантии», а Киев ― «какие-то проценты», но американские чиновники настаивали на 50%.

«Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство», — заявил Зеленский, комментируя отклоненную сделку (цитата по «Суспiльне»).

Отказ от сделки и конфликт Зеленского с Трампом

Проект соглашения официально не публиковался, выдержки из него со ссылкой на источники приводили западные СМИ. Согласно публикации Telegraph, сделка охватывает «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные и нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)».

Документ предусматривал, что США заберут 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам», для будущей монетизации ресурсов.

В соглашении также говорилось, что по всем будущим лицензиям США будут иметь «преимущественное право на покупку экспортируемых полезных ископаемых». Таким образом США получат практически полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины, отметило издание. Условия договора газета сравнила с «бессрочной экономической колонизацией» Украины.

По словам источника ABC News, проект соглашения был представлен Киеву 12 февраля за пару часов до встречи Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве. У команды Зеленского почти не было времени ознакомиться с документом, при этом американская сторона настаивала на его подписании в тот же день, утверждает собеседник телеканала.

После отказа Зеленского Трамп подверг его публичной критике, назвав «диктатором» без выборов и указав на его низкий рейтинг. Он заявил, что президент Украины грубо обошелся с главой Минфина США и заставил его ждать встречи, поскольку якобы спал. Трамп также возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине и назвал «не таким уж важным» его личное присутствие на потенциальных мирных переговорах с Россией. Кроме того, глава Белого дома предрек «много проблем» в случае отказа Украины заключить сделку.

Чем грозит Украине отказ от соглашения с США

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил 21 февраля, что Зеленский подпишет соглашение по добыче полезных ископаемых «в краткосрочной перспективе». По данным источников The Financial Times (FT) и Axios, США представили Киеву улучшенное предложение.

По словам украинских чиновников, они всю неделю работали над встречным предложением, которое обсуждали со спецспосланником Трампа Китом Келлогом, посещавшим Украину с трехдневным визитом. Келлог сыграл «большую роль» в согласовании условий сделки, наладив доверительные отношения с Зеленским и другими украинскими чиновниками, утверждает источник WSJ, близкий к украинскому правительству.

Зеленский в своем видеообращении 21 февраля заявил, что встреча с Келлогом «возродила надежду» на заключение крепкого соглашения с США. Келлог в свою очередь назвал дискуссии с украинским президентом «обширными и позитивными».

Если Зеленский отклонит новый вариант соглашения, кризис между США и Украиной может углубиться, опасаются источники Axios. Один из собеседников издания назвал такой сценарий «критическим для украинцев». Источники Reuters заявили, что США могут отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink, если она откажется от сделки по недрам.

Член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя публикацию Reuters, назвал угрозу отключить Starlink «черной меткой» для Зеленского.

«Starlink для Украины — это оазис в пустыне: если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчет, чем может для них закончиться бунт на корабле — висеть на рее. Так всегда поступали европейские капитаны, а Трамп, без сомнения, потомок этой цивилизации», — сказал Белик РИА Новости.

От того, сможет ли Зеленский восстановить отношения со своим самым могущественным союзником, будет зависеть будущее Украины, пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на мнение аналитиков и украинских политиков.

«Независимо от обстоятельств, мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом. Нам нужно быть мудрее. Нам нужно заслужить доверие и уважение Трампа, и это сейчас крайне сложно, но не невозможно», — заявил изданию председатель украинского парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко.

Неназванный европейский чиновник в разговоре с WP сообщил, что в ЕС Зеленскому советуют игнорировать насмешки Трампа по поводу его популярности и предостерегают от поспешного отказа от сделки по природным ресурсам. При этом в Европе не считают, что ситуация окончательно испорчена, пишет WP. По мнению европейских чиновников, президент Украины все еще может пойти на сделку с США и запросить для Киева гарантии безопасности.