Требование Дональда Трампа от Украины «возместить» США $500 млрд в виде редкоземельных металлов в обмен на поддержку выходит далеко за рамки контроля над важнейшими полезными ископаемыми. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на черновик предварительного договора между Вашингтоном и Киевом от 7 февраля 2025 года, который оказался в распоряжении газеты.

Согласно документу, США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы «враждебные конфликту стороны не получили выгоду от восстановления Украины». Соглашение включает в себя «экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины», включая «минеральные ресурсы, нефть и газ, порты», а также «другую инфраструктуру (по согласованию)».

В документе указано, что США заберут 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам», для будущей монетизации ресурсов.

На подобные доходы будет налагаться «залоговое право» в пользу Вашингтона. По словам источника The Telegraph, близкого к переговорам, этот пункт означает «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей».

В соглашении также говорится, что «по всем будущим лицензиям США будут иметь преимущественное право на покупку экспортируемых полезных ископаемых». Предложенный Украине фонд получит «исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия» всех будущих лицензий и проектов.

Таким образом США будут обладать суверенным иммунитетом и получат практически полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины, резюмирует The Telegraph.

По мнению издания, условия этого договора означают «бессрочную экономическую колонизацию» Украины со стороны США.

«Документ вызвал замешательство и панику в Киеве», — пишет The Telegraph.

Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не ожидал получить подобные требования, когда предлагал Белому дому прямую долю в украинских редкоземельных элементах.