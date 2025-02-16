Президент Украины Владимир Зеленский отклонил план администрации американского главы Дональда Трампа по предоставлению США права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. В настоящее время Киев работает над встречным предложением, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным WP, Киев намерен предложить Вашингтону широкий доступ к своим природным ресурсам, укрепив при этом гарантии безопасности Украины со стороны США.

Как отмечала Financial Times (FT), по американской версии документа США получают права на часть украинских ресурсов в качестве компенсации за уже оказанную помощь, однако о продолжении поддержки там не говорится. По данным FT, отсутствие пункта о гарантиях безопасности стало ключевым поводом для разногласий украинской и американской сторон по данному вопросу.

«Мы можем рассмотреть, как распределять прибыль, когда будут ясны гарантии безопасности. Пока что я не видел этого в документе», — сказал Зеленский.

Комментируя предложение администрации Трампа, один из украинских чиновников заявил, что он был «ошеломлен» масштабом требований. Он сравнил запрос США с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

По словам собеседника WP, удовлетворение этого требования может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет отменено на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.

Другой неназванный украинский советник добавил, что США фактически добиваются контроля над более широким спектром материалов, включая редкие металлы и критически важные материалы, такие как литий, графит и уран, которые иногда можно спутать с «редкоземельными элементами», хотя точный список украинских ресурсов, контроль над которыми хочет получить Трамп, неизвестен.

Редкоземельные элементы — 17 элементов, используемых для производства блоков питания для электромобилей, мобильных телефонов и высокотехнологичных оборонных систем. Украина не является доминирующим мировым производителем этих материалов, но украинский источник WP предположил, что их общая стоимость на территории страны может достигать $5 трлн.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ писал, что более 70% запасов редкоземельных металлов находятся на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.

Как Зеленский узнал о предложении США

Один из высокопоставленных украинских чиновников рассказал WP, что Киев получил предложение Вашингтона о сделке по полезным ископаемым всего за четыре часа до встречи министра финансов США Скотта Бессента с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве 12 февраля.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, у Зеленского было всего несколько минут, чтобы ознакомиться с предложением. Американский министр финансов якобы «настаивал», чтобы украинский лидер «немедленно» подписал документ, но тот отказался, говорит собеседник WP. При этом с концепцией сделки, по его словам, Украина «теоретически» согласилась.