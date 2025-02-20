Президент США Дональд Трамп назвал главу Украины Владимира Зеленского «диктатором», рейтинг которого составляет 4%. В ответ украинский лидер заявил, что американский глава попал «под влияние российской дезинформации». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского, что нападки на Трампа в публичном пространстве «плохой способ» взаимодействия с действующей американской администрацией. С чего начался конфликт и о чем говорили политики — в материале RTVI.

Рейтинг одобрения Зеленского

Публичная перепалка между Трампом и Зеленским началась после того, как американский лидер, комментируя переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявил о необходимости проведения выборов на Украине. По словам американского главы, только после этого шага Киев сможет сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.

Трамп напомнил, что выборы на Украине не проводились из-за действующего режима военного положения. Однако за это время рейтинг одобрения Зеленского якобы упал до 4%, утверждает республиканец.

«[Проведение выборов на Украине] не российская идея — что-то идет от меня, что-то от многих других стран», — подчеркнул Трамп.

В ответ на это Зеленский заявил, что прямо сейчас заменить его «никак не получится». По его словам, он перестанет быть нужен стране после того, как ее примут в НАТО и Евросоюз.

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, а политически. <…> Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — заявил Зеленский.

Он также сослался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым украинскому президенту доверяют 57% украинцев. Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп попал под влияние «российской дезинформации».

«Диктатор без выборов»

Вскоре после этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в том, что он «искусно манипулировал» бывшим президентом США Джо Байденом.

«Подумайте только, имевший скромные успехи комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но которую он без США и Трампа никогда не сможет уладить», — считает республиканец.

Как отметил американский лидер, США выделили Украине помощи на $200 млрд больше, чем Европа, при этом Вашингтон «ничего не получит назад». Трамп задался вопросом, почему Байден «не потребовал уравнивания, ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — нас разделяет большой прекрасный океан».

При этом, по словам Трампа, Зеленский признал «пропажу» половины полученной от США суммы. Вместе с тем республиканец считает, что украинский лидер по-прежнему хочет сохранить «легкий заработок».

«Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, миллионы людей погибли понапрасну — и это продолжается…» — заявил Трамп.

На слова американского лидера отреагировали украинские и европейские политики. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приравнивать Зеленского к диктатору «неправильно и опасно». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никто не заставит Украину сдаться.

«Украина выдержала <…> . Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование», — написал Сибига на своей странице в Х.

Реакция Маска и Вэнса

Высказывание Зеленского о его 50% рейтинге прокомментировал глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск. Он заявил, что если у украинского лидера такой высокий уровень одобрения в стране, то он «должен быть просто в восторге от идеи проведения выборов».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя заявления Зеленского, предостерег его от публичных нападок на Трампа.

«Решить, что Зеленский может изменить точку зрения президента [Трампа], оскорбляя его через СМИ, — это очень плохой способ взаимодействовать с действующей администрацией, что вам скажет любой, кто знаком с президентом», — сказал он.

Вэнс добавил, что президент Украины получал «плохие советы» относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией США. Вэнс заверил, что Вашингтон «любит украинский народ», однако конфликт Москвы и Киева должен завершиться.

«Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает многое о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени», — отметил вице-президент США.

«Спал и был недоступен для встречи»

Словесная перепалка на этом не закончилась. Трамп обвинил Украину в том, что она сорвала сделку с США по редкоземельным металлам. По его словам, 12 февраля глава американского Минфина Скотт Бессент добрался до Киева, однако Зеленский спал и был недоступен для встречи.

«[Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним [Бессентом]. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. <…> Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой», — сказал Трамп, добавив, что с Бессентом «обошлись довольно грубо».

Трамп подчеркнул, что он вернуться к рассмотрению возможной сделки по добыче полезных ископаемых на Украине, несмотря на позицию Киева.

«Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее или будет не слишком весело», — подчеркнул Трамп. О каких именно последствиях для украинской стороны идет речь, он не уточнил.

Позднее Трамп, выступая на бизнес-конференции в Майами, вернулся к обсуждению выделенных Украине денег. В этом заявлении он практически полностью повторил свой опубликованный накануне пост, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Американский лидер вновь заявил, что президент Украины якобы уговорил США потратить $350 млрд на войну, «которую в принципе невозможно было выиграть, которая не должна была начинаться и никогда бы не началась, если бы я был президентом».

«Она не начиналась четыре года, и никогда бы не началась. Но это война, которую без США и Трампа он никогда не сможет завершить. Они никогда не закончат эту войну без нашего участия. Вот почему они так хорошо поработали в эти выходные. Вот почему Саудовская Аравия так хорошо справилась с организацией», — сказал Трамп (цитата по «Политике Страны»).

Он указал, что Европа выделила Украине деньги «в заем», в то время как США «не получают ничего обратно».

«Мы просто раздаем деньги. У нас была сделка, основанная на редкоземельных элементах и других вещах, но они нарушили эту сделку. Они [украинские власти] нарушили ее два дня назад», — утверждает Трамп.

Республиканец добавил, что Украина «больше не имеет дело с теми же Соединенными Штатами, что и несколько месяцев назад». И задался вопросом: «Почему коррумпированный Джо Байден не потребовал уравнивания условий?»

Вернулся Трамп и к обсуждению рейтинга Зеленского на Украине. Он выразил мнение, что глава государства не может быть популярным, когда «каждый город разрушается».

«Каждый город превращен в руины. Они все выглядят как стройплощадки после сноса. Единственное, в чем он действительно хорош, — это манипулировать Джо Байденом. <…> Диктатор без выборов. Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Нужно двигаться быстро, потому что эта война идет в неправильном направлении», — повторил свои слова Трамп.

Он вновь обвинил украинского лидера в том, что тот за три года боевых действий на Украине якобы не провел «ни встреч, ни звонков, чтобы остановить эту войну».

«Я думаю, что Россия потеряла 900 000 солдат. Думаю, Украина потеряла, наверное, 700 000. И это страшно. <…> Я люблю Украину, но Зеленский ужасно справляется со своей работой. Его страна разрушена. Миллионы людей погибли совершенно напрасно», — добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо разговаривать с обеими сторонами. «Мы надеемся вскоре увидеть перемирие и восстановить стабильность в Европе и на Ближнем Востоке», — заключил он.