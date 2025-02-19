Нападки президента Украины Владимира Зеленского на американского лидера Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail.

«Решить, что Зеленский может изменить точку зрения президента [Трампа], оскорбляя его через СМИ, — это очень плохой способ взаимодействовать с действующей администрацией, что вам скажет любой, кто знаком с президентом», — сказал он.

Вэнс добавил, что президент Украины получал «плохие советы» относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией США. Вэнс заверил, что Вашингтон «любит украинский народ», однако конфликт Москвы и Киева должен завершиться.

«Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает многое о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени», — отметил вице-президент США.

Накануне Дональд Трамп затронул тему президентских выборов на Украине в свете прошедших переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Он напомнил, что выборы на Украине не проводились из-за действующего режима военного положения. По словам американского лидера, за это время рейтинг одобрения Зеленского якобы упал до 4%.

Трамп заявил, что Киев должен провести президентские выборы, если он хочет сесть за стол переговоров. Республиканец подчеркнул, что это «не российская идея» — «что-то идет от меня, что-то от многих других стран».

Зеленский в ответ на это заявил, что прямо сейчас заменить его «никак не получится». Он также сослался на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым украинскому президенту доверяют 57% украинцев. Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп попал под влияние «российской дезинформации».

Вскоре после этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в том, что он «искусно манипулировал» бывшим президентом США Джо Байденом. Американский лидер добавил, что США выделили Украине помощи на $200 млрд больше, чем Европа, при этом Вашингтон «ничего не получит назад». По его словам, Зеленский признает, что половина полученной от США суммы «пропала», и якобы хочет сохранить «легкий заработок».

Трамп считает, что только его администрация может добиться урегулирования конфликта, поскольку «Байден никогда не пытался, а Европа не смогла добиться мира». Республиканец отметил, что США уже «успешно» ведут переговоры с Россией.