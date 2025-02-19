18 февраля в Эр-Рияде прошли первые с начала боевых действий на Украине российско-американские переговоры. Президент США Дональд Трамп в своем поместье Мар-а-Лаго оценил их итоги.

Трамп назвал встречу «очень хорошей» и отметил, что он теперь «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

«Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать», — сказал американский лидер.

Президент США также высказал разочарование тем, что конфликт не удалось урегулировать без территориальных потерь для Украины, «без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

«Можно было заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины», — заявил он.

Трамп, отвечая на вопрос о необходимости выборов на Украине, заявил, что Россия в состоянии «очень быстро» полностью уничтожить украинские города, включая Киев, но не хочет этого делать.

«Посмотрите на Украину, — вы говорите про Газу, — там города буквально выглядят как Газа, в некоторых из них процент разрушений, больше чем в Газе», — отметил президент.

Трамп напомнил, что на Украине не проводились выборы из-за военного положения.

«Их президент, мне непросто это говорить, но у него поддержка — 4%, и в то же время страна была разнесена вдребезги», — сказал американский лидер.

По его словам, проведение выборов на Украине — это «не российская идея», «что-то идет от меня, что-то от многих других стран».

Трамп также заявил, что не против отправки на Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет. Президент США отметил, что с подобными инициативами выступали власти Франции и Великобритании.

«Если мы заключим мирные договоренности, думаю, что иметь войска от Европы… Нам самим не придется посылать их туда, потому что мы очень далеко. Но иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против», — сказал он.

Отвечая на вопрос Reuters о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля Трамп сказал: «Возможно».