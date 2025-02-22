США рассматривают возможность отключения системы спутникового интернета Starlink на Украине, если Киев откажется заключать с Вашингтоном сделку о доступе к полезным ископаемым. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, вопрос о дальнейшем доступе Украины к Starlink поднимался 20 февраля на переговорах спецпосланника президента США Кита Келлога с президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине февраля Зеленский отклонил предложение, согласно которому США получили бы доступ к 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий.

На переговорах Украину предупредили, что ей грозит неминуемое отключение от Starlink, если она не достигнет соглашения по критически важным минералам, заявил источник Reuters. ВСУ используют терминалы Starlink для связи и управления беспилотниками.

«Украина зависит от Starlink. Они считают его своей путеводной звездой. Потеря Starlink станет огромным ударом», — сказал собеседник агентства.

Сделка о предоставлении США доступа к украинским редкоземельным минералам предполагала использование Вашингтоном минеральных ресурсов Украины на сумму $500 млрд в качестве компенсации за уже оказанную и будущую военную помощь. Киев ожидал в обмен предоставление гарантий безопасности. По данным источников Axios, ожидалось, что сделка будет иметь преимущественную силу над любыми другими торговыми соглашениями Украины.

На прошлой неделе Зеленский отклонил предложенный администрацией Трампа вариант соглашения. В разговоре с Associated Press (AP) он пояснил, что документ был слишком сосредоточен на интересах США. Украинские источники агентства уточнили, что сделка не предусматривала никаких конкретных гарантий безопасности для Киева. Один из собеседников AP назвал соглашение «колониальным».

После отказа Зеленского Трамп обрушился на президента Украины с резкой публичной критикой, назвав его «диктатором без выборов». Трамп заявил, что политический рейтинг Зеленского составляет всего 4%, и он «ужасно справляется со своей работой».

После срыва сделки по металлам Трамп заявил, что с министром финансов США Скоттом Бессентом, приехавшим в Киев для подписания документа, «обошлись довольно грубо». По словам Трампа, Зеленский якобы спал и был недоступен для встречи. Президент США также выразил мнение, что личное участие Зеленского в мирных переговорах между Москвой и Киевом «не так уж важно».

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц анонсировал скорое подписание сделки по редкоземельным металлам. Украинские и американские чиновники «всю ночь» на 22 февраля вели переговоры о сделке, пытаясь остановить ухудшение отношений, говорят источники Axios. По их словам, администрация Трампа представила Украине «улучшенный» проект соглашения, и теперь сделка выглядит «более вероятной».