Президент Украины Владимир Зеленский скоро подпишет сделку о полезных ископаемых с Вашингтоном. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц на американской конференции консервативных политических действий, передает The Guardian.

«Суть в том, что президент Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время. Это хорошо для Украины», — сказал он.

Уолтц выразил уверенность в том, что для Киева нет ничего лучше, чем экономическое партнерство с Вашингтоном.

Помощник американского лидера также заметил, что у администрации США есть обязательство перед американскими налогоплательщиками — «вернуть сотни миллиардов долларов, вложенных в эту войну».

В середине февраля Зеленский отклонил план администрации Трампа по предоставлению США права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Украина работает над встречным предложением.

По данным WP, Киев намерен предложить Вашингтону широкий доступ к своим природным ресурсам, укрепив при этом гарантии безопасности Украины со стороны США.

Как отмечала Financial Times (FT), по американской версии документа США получают права на часть украинских ресурсов в качестве компенсации за уже оказанную помощь, однако о продолжении поддержки там не говорится. По данным FT, отсутствие пункта о гарантиях безопасности стало ключевым поводом для разногласий украинской и американской сторон по данному вопросу.

Комментируя предложение администрации Трампа, один из украинских чиновников заявил, что он был «ошеломлен» масштабом требований. Он сравнил запрос США с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

По словам собеседника WP, удовлетворение этого требования может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет отменено на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.