Американский предприниматель и основатель компании Starlink Илон Маск может в любой момент отключить спутниковые терминалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила основательница центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

«На их месте первое, что можно сделать, это начать шантажировать самое главное на линии боевого соприкосновения — средства связи», — написала она телеграм-канале.

По словам Берлинской, спутниковые терминалы связи не имеют полной альтернативы и при возможном «техническом сбое» на несколько дней, не имя «плана Б», возникнет хаос.

«Просто «технический сбой» на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей», — отметила она.

В августе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Илона Маска за разработки, которые «здорово помогают» российским бойцам. Кадыров поблагодарил Маска за систему Starlink. «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — отметил он.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи.

В феврале 2024 года Маск сообщил, что Starlink ни прямо, ни косвенно не продавала свои терминалы России. Такое заявление он сделал после того, как западные и украинские СМИ начали писать о том, что российская сторона использует Starlink. В частности, собеседники американского издания Defense One утверждали, что россияне могут приобретать Starlink за границей, а затем привозить их в страну и распространять среди своей армии.

В марте демократы палаты представителей из Конгресса США начали расследование в отношении компании Илона Маска SpaceX из-за возможного использования Россией спутниковых устройств Starlink.