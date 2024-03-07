Демократы палаты представителей из Конгресса США начали расследование в отношении компании Илона Маска SpaceX из-за возможного использования Россией спутниковых устройств Starlink. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на официальное письмо, направленное главе SpaceX Гвинн Шотвелл.

Как отмечает издание, в письме демократы Джейми Раскин (от штата Мэриленд) и Роберт Гарсия (от Калифорнии) потребовали от Шотвелл сообщать в палату представителей обо всех жалобах на возможные незаконные приобретения терминалов Starlink, в том числе в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Свои опасения законодатели объяснили заявлениями украинских военных о том, что российские войска разместили терминалы SpaceX на востоке Украины, что может нарушить американские санкции.

Раскин и Гарсия также предупредили Шотвелл, что предполагаемое использование российской стороной SpaceX «представляет серьезную угрозу для безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

«Мы обеспокоены тем, что [у SpaceX] может не быть соответствующих ограничений и политики [против незаконного применения терминалов компании]», — написали демократы.

Среди прочего, WP называет Starlink «жизненно важным сервисом» для Украины, поскольку он обеспечивает основу цифровой связи на поле боя и дает войскам преимущество в виде надежного интернет-соединения, с помощью которого бойцы могут «отвечать на групповые текстовые сообщения, передавать данные с дронов о вражеских силах и координировать артиллерийские удары». Только в июне 2023 года Пентагон закупил для Украины от 400 до 500 новых устройств, отмечает издание.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи.

Однако законодатели опасаются, что теперь Starlink может дать аналогичное преимущество России. О том, что россияне используют спутниковые устройства, разработанные компанией SpaceX, в феврале 2024 года писало американское издание Defense One со ссылкой на два украинских источника. По словам одного из собеседников издания, российская армия расположила такие устройства по всей линии фронта. Другой источник утверждал, что масштабы использования Starlink Россией продолжают расти.

По словам собеседника Defense One, россияне могут приобретать Starlink за границей, а затем привозить их в страну и распространять среди своей армии. Украинские военные в соцсети X утверждали, что спутники с активированными аккаунтами поступают в Россию через Дубай и якобы используются на территории Украины.

Между тем об использовании российской армией устройств SpaceX говорят не только СМИ, но и волонтеры. Так, Екатерина и Валентина Корниенко, которые помогают армии России, в феврале публиковали в своем телеграм-канале «КатяВаля» ролик с «очередной партией дронов» для российских военных, засняв коробки с надписью Starlink.

При этом Илон Маск назвал заявления о том, что Россия использует Starlink, «категорически ложными». «Насколько нам известно, ни один Starlink не был прямо или косвенно продан в Россию», — написал он на своей странице в X (бывшая Twitter).