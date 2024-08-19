Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Илона Маска за разработки, которые «здорово помогают» российским бойцам. Так он отреагировал на комментарий Маска, опровергшего информацию о якобы подаренном Кадырову электропикапе Tesla Cybertruck.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины. Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Отдельно чеченский глава поблагодарил Маска за систему Starlink. «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — отметил он.

Терминалы Starlink обеспечивают доступ к интернету, используя сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. После начала боевых действий на Украине SpaceX начала поставлять Starlink Киеву. ВСУ используют терминалы для связи. В феврале 2024 года Маск сообщил, что Starlink ни прямо, ни косвенно не продавала свои терминалы России. Такое заявление он сделал после того, как западные и украинские СМИ начали писать о том, что российская сторона использует Starlink. В частности, собеседники американского издания Defense One утверждали, что россияне могут приобретать Starlink за границей, а затем привозить их в страну и распространять среди своей армии. В марте демократы палаты представителей из Конгресса США начали расследование в отношении компании Илона Маска SpaceX из-за возможного использования Россией спутниковых устройств Starlink.

17 августа Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал «отличными» характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции.

«Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — поделился эмоциями чеченский глава.

Кадыров заявил, что получил Cybertruck от «уважаемого Илона Маска». «Это, конечно, сильнейший гений современности и специалист. Великий человек! Ну, а кибертрак получился мощным проектом. Несомненно один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Среди прочего, глава Чечни пригласил Маска в Грозный и пообещал принять его «как самого дорого гостя». «Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — подытожил Кадыров.

После этого один из пользователей X задал Маску вопрос, почему тот «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в находящуюся под санкциями США страну. В ответ Маск написал: «Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <…> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».