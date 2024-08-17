Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что получил от «уважаемого Илона Маска» кибертрак Tesla. «Исходя из таких отличных характеристик, он скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

К сообщению приложено видео, снятое в кабине электропикапа во время движения, и Кадыров сидит на водительском месте. На багажнике установлен пулемет. Глава Чечни поделился, что испытал удовольствие от вождения и лично убедился в справедливости присвоенного кибертраку Tesla прозвища «Киберзверь».

«Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Уверен, этот “зверь” принесет много пользы нашим бойцам», — пишет Кадыров.

Кибертрак Tesla, по его словам, — «мощный проект» и, «несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире». «Я в эту машину буквально влюбился», — признается глава Чечни.

В своем посте он выразил «искреннюю благодарность» Илону Маску, которого назвал «великим человеком», «сильнейшим гением современности и специалистом», пригласив его приехать в Грозный и пообещав встретить «как самого дорогого гостя».

«Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — подытожил Кадыров.

При этом, как отмечают СМИ, Илон Маск ничего не говорил о том, что один из кибертраков Tesla отправлен в Чеченскую республику. Многие заказчики забронировали Cybertruck еще в 2019 году, когда состоялась его презентация. В какой-то момент Маск утверждал, что на эту модель оформлено более 1 млн предзаказов.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Цена кибертрака Tesla сейчас начинается от $100 тысяч. В компании пообещали, что в 2025 году ее клиенты смогут купить более дешевый вариант чуть более чем за $60 тысяч. Дальность хода электропикапа достигает 512 км, максимальная скорость — 180 км/час. Он полноприводный, оснащен 600-сильной системой и разгоняется до 96 км/ч за 4,1 сек.