В среду, 19 июня, в Москве установится хорошая погода, однако 20 июня город снова ждут дожди, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, после этого произойдет переход к более «спокойной» прохладной погоде.

«Сегодня циклон перестанет влиять. Завтра уже давление подрастет и будет хороший день. Но это будет непродолжительно, потому что в четверг пойдет следующая фронтальная волна, но уже с Запада. В четверг у нас дожди, после этого похолодание и переход к более спокойной, более прохладной погоде с гораздо меньшим количеством осадков», — сказал он.

По словам Шувалова, сильные дожди, прошедшие в столице, связаны с активным развитием кучево-дождевой облачности при выходе южного циклона.

«У нас были три серии сильных дождей. У нас был очень сильный ливень 6 июня, 11-13 серия ливней и вот — последние два дня и сегодня. Но нужно отметить, что сильные ливни идут локально. Например, вчерашний день — юг, юго-запад Москвы, подчеркиваю — Москвы, дал до 45 миллиметров осадков, а это 4,5 ведра на квадратный метр. А северо-восток — ВДНХ, Медведково — всего лишь один-два миллиметра осадков», — отметил он.

Шувалов пояснил, что пятнистость и мозаичность поля осадков связана с «квазитропическими процессами».

«Высокая температура, энергонасыщенность, очень большая насыщенность влагой приземного слоя. За счет этого происходит и динамическое, и термическое развитие конвективной деятельность, рост кучево-дождевой облачности, формирование кластеров этой облачности размером 20 на 30 километров. Сегодня они немножко поменьше. Вчера были очень значительные. Сильные дожди, сильные ливни идут локально, затрагивая где-то очень хорошо, а где-то только частично, по касательной», — заключил он.