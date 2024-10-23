Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) задержала полиция в Апрелевке Московской области после драки. По одной из версий, музыкант приставал к девушке и подрался с ее братом, по другой — знакомый артиста ударил администратора бани, где они отдыхали, из-за съемки на видео.

По данным Baza, музыкант отдыхал в бане в Апрелевке, и в процессе администратор учреждения начал его снимать на видео. Рэпер возмутился, после чего, как уточняет телеграм-канал, его знакомый «дал ему [администратору] в ухо и забрал телефон». Пострадавший, предположительно, вызвал полицию, после чего там оказался и музыкант, который «ни к кому не прикасался».

Телеграм-канал также пишет, что владелица банного комплекса обвинила Гуфа в отказе оплачивать счет на 60 тыс. рублей. По ее версии, музыкант отдыхал в бане с четырьмя девушками и одним другом, а когда пришло время платить, денег у них не оказалось. После этого администратор бани вызвал хозяйку, та приехала с братом, после чего началась драка.

«Владелица утверждает, что бил его именно Гуф, тогда как защита музыканта настаивает, что он не участвовал в драке. По версии хозяйки, которую она озвучила полицейским, компания могла находиться под веществами. Они оставили после себя разгром и крошки неизвестного вещества, рассыпанного почему-то в районе плинтуса», — уточняет телеграм-канал.

По данным Shot, музыкант приставал к девушке и матерился. За нее заступился ее брат, которого Гуф избил, утверждает телеграм-канал. После допроса и выяснения обстоятельств артиста отпустили из отделения.

После задержания музыкант записал стрим, во время которого обматерил пострадавшего. Тот на видео заявляет, что ему «сестра позвонила, говорит, ее обижают, приехал, ухо мне набили». «Ушко опухло, да?» — спросил его Гуф. Так музыкант сказал полицейским: «У меня руки трясутся, похоже, рука сломана».

Mash также пишет, что рэпер предварительно приставал к девушке во время стрима, а потом подрался с ее братом, ударив его в ухо и повредив руку. Защита, по данным канала, отрицает, что музыкант кого-либо бил, отмечая, что девушка и пострадавший — не брат и сестра.

В своем телеграм-канале адвокат Сергей Жорин сообщил, что информация о том, что Гуф «приставал к девушке, за нее заступился брат, и из-за этого возник конфликт, не соответствует действительности».

«Чуть позже дадим подробный комментарий. Уверен, многим будет интересна личность этого «брата» и обстоятельства произошедшего. Пожалуйста, не разгоняйте дезу», — отметил он.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что утром 23 октября Долматов подрался с другим мужчиной, повредив ему ухо. Обоих доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, пострадавший написал заявление на Долматова.

Осенью 2023 года рэпер в интервью на YouTube-канале «Доктор Лазарев» рассказал о своих проблемах с наркотиками, а также о том, что из-за этого несколько раз лежал в психиатрической клинике. Кроме того, по его словам, в одном из рехабов он в таком тяжелом эмоциональном состоянии, что «искусал одному человеку руку до кости, каждый день предлагал кому-то подраться».