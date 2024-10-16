Дрейфовавший 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин рассказал РИА Новости, что собирал дождевую воду и грел ноги в спальном мешке с верблюжьей шерстью. По словам мужчины, за это время потерял 50 кг.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, брат и племянник, которые плыли вместе с ним, умерли от истощения. В разговоре с телеканалом «Звезда» Пичугин сообщил, что его спасали зимняя обувь и желание вернуться домой, где «ждали мама и дочь».

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Пичугина уже кормят «потихоньку твердой пищей», сейчас с ним работает психолог, также разрешение пообщаться с ним получили следователи. По словам собеседника телеканала, у Пичугина «есть признаки локальных очагов мышечной атрофии, но это поправимо».

46-летний мужчина вместе с братом и 15-летним племянником отправились в плавание на катамаране «Байкат 470» 9 августа на Шантарские острова, чтобы посмотреть китов. Однако в пути, по словам Пичугина, у судна сломался двигатель. Его брат и племянник погибли, вероятно, от голода и переохлаждения, их тела мужчина сохранил.

Накануне Shot писал, что Пичугин привязал тела брата и племянника к лодке, чтобы их не снесло во время шторма, а перед тем, как его поместили в реанимацию, рассказывал, что запасов еды и воды у них было всего на две недели. По его словам, приходилось размачивать горох, чтобы хватило на более долгий срок.

15 октября рыболовный траулер «Ангел» подобрал Пичугина около берегов Камчатки. Сейчас он проходит курс лечения в Магаданской областной больнице, пишет «Звезда». Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что все трое были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского (Хабаровский край) до города Оха (Сахалин).