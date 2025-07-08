В Казани гражданский дрон во время испытаний упал на дачный участок в садовом товариществе «Дубки», в результате возник пожар. Об этом сообщила мэрия столицы Татарстана.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — говорится в сообщении.

Дрон потерял управление и упал во время учебного полета. По данным оперативных служб, на которые ссылается мэрия, пострадавших нет, пожар потушен.

Летательный аппарат кружил над Казанью около часа, сообщает Baza со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Shot изначально писал, что на частный дом упал легкомоторный самолет Cessna 337 Skymaster, который зацепился крылом за дерево. «Осторожно, новости» также предположили, что это был учебный самолет.

Пользователь одного из местных телеграм-каналов отметил, что беспилотник и Cessna якобы «летали вдвоем», передает URA.RU.