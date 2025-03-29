В России состоялся первый полет беспилотного летательного аппарата между городами, расположенными в соседних регионах, по правилам гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

БПЛА, созданный компанией «Аврора — беспилотные авиационные системы», осуществил перелет между городами Оха в Сахалинской области и Николаевском-на-Амуре в Хабаровском крае. Сахалинское правительство подчеркнуло, что это был «исторический полет», в результате которого «выполнена важнейшая задача».

«Аврора — беспилотные авиационные системы» специализируется на транспортировке грузов и фотографированием территорий с помощью тяжелых дронов.

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации, по всем правилам. Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации, <…> в стране еще никто такую работу не выполнял», — прокомментировал испытание гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Беспилотник со взлетным весом 29,8 кг преодолел дистанцию в 162 километра за 2,5 часа, пролетев над Татарским проливом на высоте примерно 600 метров. Маршрут повторял путь легендарного советского летчика Михаила Водопьянова, а сам полет был приурочен к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином. Поручение организовать его отдал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Аврора — беспилотные авиационные системы» создана на базе одноименной российской авиакомпании, генеральным директором которой является Дмитрий Третьяков. Ранее он сообщал СМИ, что для полета БПЛА на дальние расстояния на большой высоте требует соблюдения федеральных правил гражданской авиации, тщательного учета ландшафта местности и тесного контакта с авиадиспетчерами.

На выставке NAIS-2025 в феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал открытие неба для гражданских дронов в 58 российских регионах, в число которых не войдут ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область, территории Центрального и Южного федеральных округов. Методику этого процесса Росавиация, по словам Ядрова, разработала совместно с Минтрансом и направила властям всех регионов.