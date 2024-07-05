В ночь на 5 июля беспилотники атаковали Краснодарарский край, Ростовскую и Курскую области. В результате падения обломков в Приморско-Ахтарске погиб ребенок и пострадали шесть человек, на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском район начались ландшафтные пожары.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали.

«По уточненной на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Кондратьева, также была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы.

Позже губернатор уточнил, что в больнице умерла шестилетняя девочка.

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь», — сообщил он.

SHOT пишет, что местные жители начали слышать взрывы примерно после 0:30, звук пролета БПЛА и несколько громких взрывов были слышны в районе местной электроподстанции, после этого пропали свет и вода в некоторых домах.

В Ростовской области, по словам главы региона Василия Голубева, были сбиты 10 беспилотников.

«По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты», — сказано в сообщении губернатора.

Голубев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются.

Также в ночь на пятницу атаке подверглась Курская область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что слобода Белая Беловского района попала под ракетный удар. В результате было повреждено здание музыкальной школы, а также расположенные неподалеку магазины.

«В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал», — добавил глава региона.

Всего за ночь, по данным Минобороны России, было уничтожено 14 дронов над Краснодарским краем, 10 БПЛА над Ростовской областью и 26 — над Запорожской.