На станции Сальск Ростовской области была нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Повреждены окна в двух вагонах пассажирского поезда Новокузнецк-Кисловодск, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.

Компания уточнила, что работа сети была нарушена в 02:00.

«Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», — отметили в РЖД.

По предварительным данным, никто не пострадал. Также пожар возник в составе стоящего грузового поезда.

«Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено», — пояснили в компании.

По данным на 06:00 утра, на станции Сальск в Ростовской области задерживались 9 поезда АО «ФПК»:

№ 59 Новокузнецк — Кисловодск

№ 523 Екатеринбург — Адлер

№ 255 Челябинск — Новороссийск

№ 509 Казань — Новороссийск

№ 524 Адлер — Екатеринбург

№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа

№ 254 Новороссийск — Уфа

№ 98 Кисловодск — Тында

№ 202 Анапа — Красноярск

В РЖД уточнили, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.

Об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 20 июля писал врио губернатора Юрий Слюсарь. Он уточнил, что возгорание на железнодорожной станции тушили 45 человек и 12 единиц техники.

По его данным, атака БПЛА отражалась в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«В Каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы», — сказано в телеграм-канале главы региона.

Слюсарь также уточнил, что на улице Социалистической в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — отметил врио губернатора.

Кроме того, в Орловском районе из-за атаки дрона повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.