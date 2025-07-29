На станции Сальск Ростовской области была нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА. Повреждены окна в двух вагонах пассажирского поезда Новокузнецк-Кисловодск, сообщила пресс-служба РЖД в телеграм-канале.
Компания уточнила, что работа сети была нарушена в 02:00.
«Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», — отметили в РЖД.
По предварительным данным, никто не пострадал. Также пожар возник в составе стоящего грузового поезда.
«Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено», — пояснили в компании.
По данным на 06:00 утра, на станции Сальск в Ростовской области задерживались 9 поезда АО «ФПК»:
- № 59 Новокузнецк — Кисловодск
- № 523 Екатеринбург — Адлер
- № 255 Челябинск — Новороссийск
- № 509 Казань — Новороссийск
- № 524 Адлер — Екатеринбург
- № 358 Имеретинский Курорт — Уфа
- № 254 Новороссийск — Уфа
- № 98 Кисловодск — Тында
- № 202 Анапа — Красноярск
В РЖД уточнили, что пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием.
Об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 20 июля писал врио губернатора Юрий Слюсарь. Он уточнил, что возгорание на железнодорожной станции тушили 45 человек и 12 единиц техники.
По его данным, атака БПЛА отражалась в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
«В Каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы», — сказано в телеграм-канале главы региона.
Слюсарь также уточнил, что на улице Социалистической в Сальске в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.
«На улице Островского поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», — отметил врио губернатора.
Кроме того, в Орловском районе из-за атаки дрона повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет.