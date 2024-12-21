В Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание в жилых домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, предоставить им теплые вещи и питание. Информацию о пострадавших мэрия не привела.

На месте возгорания работают спецслужбы. К поврежденным домам выехали глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Минобороны сообщало, что утром над Татарстаном сбили один БПЛА. В пресс-службе главы Татарстана уточняют, что в Казани было зафиксировано восемь прилетов дронов, шесть атак пришлось на жилые дома. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Телеграм-канал Shot пишет, что в результате атаки дронов были повреждены как минимум три жилых дома: 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», а также пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

В «Лазурные небеса» влетело два дрона: первый — около 7:50, второй спустя 50 минут — около 8:38, уточняет Baza. После этого в жилом комплексе начался сильный пожар.

Телеграм-канал Shot отмечает, что прилет дронов в «Лазурные небеса» был на уровне 28-31 этажей. В результате никто не пострадал.

Еще один дрон прилетел в жилой комплекс «Манхэттен» — как пишет Shot, беспилотник попал в шпиль 23-этажного дома. О пострадавших на данный момент не сообщается. Местные жители, находящиеся возле многоэтажки, спустились в укрытие.

Обломки четвертого дрона упали на крышу пятиэтажки на улице Клары Цеткин. Телеграм-канал Baza пишет, что предварительно никто не пострадал.

В школах и техникумах, «где это было необходимо в целях безопасности», провели эвакуацию. Один из взрывов прогремел, когда студенты Казанского колледжа строительства, архитектуры городского хозяйства вышли на улицу, уточняет Shot.

«Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно», — отметили в администрации.

Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск самолетов. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов», сообщил официальный представитель Росавиации.

Телеграм-канал Shot утверждает, что ВСУ использовали для атаки БПЛА «Лютый». Их дальность полета достигает 1 тыс. км, такой дрон может нести груз с боевой частью до 50 кг. Официально эта информация не подтверждалась.